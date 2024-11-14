Bihus.Info: Подозреваемый в 10-миллиардной афере Фонда госимущества купил элитное имущество за рубежом

Журналисты выяснили, что подозреваемый в афере связанной с Фондом госимущества Андрей Гмырин зарегистрировал за рубежом бизнес и приобрел элитное имущество.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: В 2020-2021 годах бывший председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и еще 11 фигурантов провернули масштабную аферу в результате которой вывели из бюджета Украины 10 миллиардов гривен.

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Схему чиновники организовали таким образом, что на руководящие должности в госпредприятиях Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании назначали "своих людей", эти люди заключали выгодные контракты с подконтрольными фирмами, которые относятся к орбите Сенниченко и его команды.

Продукция с государственных предприятий продавалась этим фирмам по заниженным ценам, а дальше перепродавалась с наценкой. Прибыли от перепродажи оседали в частных компаниях и выводились за границу.

Организаторами схемы следствие называет экс-главу Фонда Дмитрия Сенниченко и Андрея Гмырина, который работал в Фонде до 2017 года. Кроме них, в деле еще 10 подозреваемых. Известно, что 8 участников сбежали за границу и находятся в розыске, включая Сенниченко и Гмырина.

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По данным журналистов Bihus.Info, семья Гмырина обзавелась как минимум тремя компаниями в Объединенных Арабских Эмиратах. В апреле 2023 года одна из дубайских фирм создала фирму во Франции, которая приобрела там виллу и пять земельных участков на Лазурном побережье общей стоимостью около 5 млн евро.

Bihus.Info

Расследователи выяснили, что площадь виллы 400 м2. Внутри 5 спален, 4 ванные комнаты, во дворе – бассейн. По информации редакции Bihus.Info, в августе этого года во Франции арестовали это имущество в рамках уголовного производства, которое расследуют в Украине.

Также семья Гмырина стала владельцами яхты Cranchi Settantotto 78, стоимость которой оценивается в около 5,5 миллионов евро.

Bihus.Info

Дословно Bihus.Info: "Яхту приобрела компания GFB COMPANY LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По информации Bihus.Info, владельцем компании является украинец Евгений Головин – дубайский бизнес-партнер Андрея Гмырина.

На родителей Андрея Гмырина записан также бизнес в Хорватии. Речь идет о 6 компаниях, которые занимаются недвижимостью. В финансовых документах фирм "засветились" миллионы евро".