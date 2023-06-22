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Разыскиваемый экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал фирму в Испании – УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоЧетверг, 22 июня 2023, 12:10
Разыскиваемый экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал фирму в Испании – УП
Дмитрий Сенниченко, ФОТО ФГИ

Бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, беглец и фигурант дела НАБУ по завладению 500 млн грн госсредств, зарегистрировал фирму в Валенсии (Испания).

Источник: "Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам

Детали: Согласно данным испанского реестра в декабре 2022 года человек по имени Дмитрий Сенниченко стал единственным руководителем новой испанской компании NEWFORM LAB.

 

Компания зарегистрирована по адресу в жилом комплексе на окраине Валенсии.

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Съемочной группе УП не удалось зафиксировать Сенниченко по адресу регистрации компании, но на звонок там ответили на украинском языке и заверили, что Сенниченко там нет и не было.

 

Апартаменты, в которых зарегистрирована компания, не принадлежат ни Сенниченко, ни его жене, а, согласно выписке, с 2006 года находятся в собственности гражданки Испании.

В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.

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Напоминаем:

  • НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
  • В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.
  • В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.

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Темы: Фонд госимуществаНАБУкоррупция
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