Разыскиваемый экс-глава Фонда госимущества Сенниченко зарегистрировал фирму в Испании – УП
Бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, беглец и фигурант дела НАБУ по завладению 500 млн грн госсредств, зарегистрировал фирму в Валенсии (Испания).
Источник: "Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам
Детали: Согласно данным испанского реестра в декабре 2022 года человек по имени Дмитрий Сенниченко стал единственным руководителем новой испанской компании NEWFORM LAB.
Компания зарегистрирована по адресу в жилом комплексе на окраине Валенсии.
Съемочной группе УП не удалось зафиксировать Сенниченко по адресу регистрации компании, но на звонок там ответили на украинском языке и заверили, что Сенниченко там нет и не было.
Апартаменты, в которых зарегистрирована компания, не принадлежат ни Сенниченко, ни его жене, а, согласно выписке, с 2006 года находятся в собственности гражданки Испании.
В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.
Напоминаем:
- НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим главой Фонда госимущества, которая на протяжении 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".
- В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.
- В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.
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