Комиссия выбрала госсекретаря МОЗ, осталось 10 министерств
Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса дерслужбы выбрала Наталью Шолойко государственным секретарем Министерства здравоохранения.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, передают Украинские Новости.
На данный момент Шолойко является заместителем директора по регистрации фармаконадзора государственного предприятия "Государственный экспертный центр".
Также конкурсная комиссия должна выбрать резервного кандидата, который в течение года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если Шолойко откажется от должности или произойдет форс-мажор, но другие кандидаты не набрали минимально необходимое количество баллов.
Шолойко набрала всего 11,74 балла из 20 возможных, в связи с чем комиссия намерена рекомендовать Кабминистрив назначить ее госсекретарем с испытательным сроком.
В комментарии УП эксперт инициативы "Реанимационный пакет реформ" Николай Выговский сообщил, что в среду проходят еще 2 конкурса, где выбирают госсекретарей в министерства социальной политики и юстиции. Когда будут объявлены их результаты, завершенными будут уже 10 из 18 конкурсов на должности госсекретарей.
В частности, 6 декабря конкурсная комиссия выбрала госсекретарем министерства иностранных дел Андрея Зайца, госсекретарем министерства обороны - Александра Дубляну, госсекретарем министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Сергея Злакомана.
Заяц является директором департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД. Резервным кандидатом выбрали Вадима Трюхана, не работающего.
Дублян является заместителем министра обороны – руководителем аппарата Минобороны. Резервным кандидатом для Минобороны стал Олег Яцына.
Злакоман тоже является заместителем министра - руководителем аппарата Министерства с оккупированных территорий. Резервным кандидатом избран Олег Немчинова - председатель военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное Волновахского района Донецкой области.
После избрания госсекретарей комиссией, их кандидатуры должен утвердить Кабмин.
Сейчас Кабмин назначил только двух госсекретарей - Алексея Перевезенцева в министерство экономического развития и торговли и Алексея Тахтая в МВД.
Как известно, 5 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Емельян отказались работать с госсекретарями, чтобы не быть "ширмой" для бизнеса в ведомствах. Они требуют усовершенствовать конкурс на должность госсекретаря министерства.
Верховная Рада ввела должности госсекретарей в декабре 2015 года.
Кабмин объявил конкурс на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 заместителей госсекретарей.
До назначения госсекретарей их полномочия выполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше, чем до 1 января 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.