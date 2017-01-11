На должность главного люстраторы претендуют 12 человек

9961 просмотр
1
Среда, 11 января 2017, 14:16

На должность директора Департамента по вопросам люстрации претендуют 12 кандидатов.

Об этом говорится в сообщении Минюста на официальном сайте.

Указывается, что конкурс состоит из трех этапов и пройдет в период с 17 по 19 января.

Первый этап конкурсного отбора – письменное тестирование состоится в 10:00 часов 17 января. Второй этап отбора (18 января) – решение практической задачи. 19 января пройдет третий этап отбора – собеседование.

В список кандидатов, подавших полный пакет документов, вошли:

Бондарь Вадим Олегович

Дуброва Алиса Игоревна

Есик Татьяна Александровна

Ковалевская Любовь Ивановна

Крупчак Назар Валерьевич

Макаренко Дмитрий Владимирович

Нагорный Сергей Сергеевич

Самойленко Анна Васильевна

Татарченко Александр Вячеславович

Чиковани Александра Валерьевна

Шевченко Наталия Вячеславовна

Яровой Виталий Владимирович

Как известно, 6 декабря Минюст объявил проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.

Ранее в Министерстве юстиции сложилась конфликтная ситуация вокруг департамента по вопросам люстрации., Когда заместитель министра Анна Онищенко заблокировала назначения 23-летней Анны Калинчук на должность и.о. главы департамента.

Онищенко мотивировал это тем, что кандидатура Калинчук вызвала "существенный негативный резонанс в СМИ и обществе".

В свою очередь Калинчук отмечала, что ее назначение и.о. был согласован открытой процедурой и одобрен коллективом департамента.

Украинская правда

Темы: люстрация Минюст
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Минюст объявил конкурс на главного люстратора 6 декабря 2016, 11:54
И.о. директора люстрационного департамента стала 23-летняя помощница Козаченко 22 ноября 2016, 17:17
Главный люстраторы Украины уходит в отставку 21 ноября 2016, 19:30
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND11.01.2017 15:29
Переможуть силіконові груди! Красиві для медіа і безпечні для корупції.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В НАПК пояснили, почему скрыли декларации подчиненных Луценко и Матиоса
Луценко уволил Суса – источник
Боевики обстреливают всю линию разграничения: ранены 3 бойцов ВСУ
Авто съемочной группы "Слидство.инфо" обстреляли в Киевской области
Все новости
Фото

Ученые выяснили, как выбрать идеальное фото для Facebook или сайта знакомств

"Встала и пошла"

Как живет после теракта участковая из Львова