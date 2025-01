Люстрация закончилась: что она дала, сработала ли и как жить без нее

16 вересня 2014 року – один зі знакових днів у новітній українській історії.

Ситуація в Києві того дня була наелектризована. У Верховній Раді планувалось засідання, на якому мали розглядати одразу кілька дуже важливих питань.

По-перше, саме 16 вересня 2014 року нещодавно обраний у першому турі президент Петро Порошенко дотиснув депутатів і домігся таємного голосування за два свої законопроєкти: про "особливості самоврядування в ОРДЛО" і "амністію" для бойовиків.

Ці закони були потрібні, щоб показати просування по Мінському процесу, перший протокол якого, так званий "Мінськ-1", був підписаний менш ніж за два тижні до того – 5 вересня.

За три дні після голосування законів по Донбасу, 19 вересня, в Мінську домовляться про розведення важкого озброєння на 30 кілометрів.

Після "гіркої пігулки" законів по Донбасу 16 вересня депутатам Ради піднесли і "солодкий пряник" – саме того дня український і європейський парламенти синхронно ратифікували Угоду про асоціацію України та ЄС.

Але попри таку, здавалося би, радісну та епохальну подію, атмосфера навколо Верховної Ради 16 вересня була взагалі не святковою. Навпаки.

Вулиця Грушевського чи не вперше за довгі місяці після Майдану була повністю заблокованою, на всіх виходах із будівлі Ради вартували групи активістів і майданівців, а депутата ексрегіонала Віталія Журавського силоміць закинули в сміттєвий бак.

Усю цю напругу спричинило те, що минуло вже більше як пів року після перемоги Майдану, а парламент досі не спромігся реалізувати одну з ключових вимог Революції гідності – проведення люстрації.

16 вересня законопроєкт "Про очищення влади" був знову включений до порядку денного. Але чи зможуть зібрати під нього голоси в досі не переобраній Раді, де й надалі засідають комуністи та "регіонали", не знав ніхто.

Дотискати треба було саме тоді, 16 вересня 2014 року. І це вдалося: після двох невдалих спроб Рада таки проголосувала за люстрацію.

Урізаний, із пом'якшеними формулюваннями, закон передбачав звільнення та заборону обіймати державні посади для всіх топпосадовців часів Януковича строком на 10 років.

У це сьогодні непросто повірити, але 10 років уже минули – від 16 жовтня 2024 року дія закону про люстрацію закінчилась.

2025-й став першим роком, який колишні фігуранти люстраційного реєстру зустріли без будь-яких обмежень, тепер вони знову можуть спокійно претендувати на вищі державні посади.

Тож "Українська правда" вирішила згадати, як люстрація стала реальністю, зрозуміти, що вона дала для країни, і спробувати описати уроки, які необхідно винести з цього важливого для держави експерименту.

Сучасна наука стоїть на твердженні, що найбільшою відомою людству швидкістю є швидкість світла. Ті, хто вивчав у школі фізику, можуть навіть пригадати, що частки світла переміщаються на 300 тисяч кілометрів за секунду.

Ті ж, хто займаються політикою в Україні, можуть додати, що є лише одна річ, котра може конкурувати зі світлом – швидкість, з якою політики забувають свої обіцянки перед виборами. При тому, на цю останню величину не впливають ні революції, ні війни, ні жодні інші катаклізми.

"Мене як одного з активістів Революції гідності під час формування першого післямайданного уряду зі сцени урочисто проголосили головою Люстраційного комітету. А потім цей люстраційний комітет просто не створили", – пригадує з іронічним усміхом у розмові з УП Єгор Соболєв, який був одним із тих, хто доклався до проведення люстрації чи не найбільше.

Ми розмовляємо з Єгором по WhatsApp'у, його голос постійно уривається і часто доводиться повторювати і перепитувати. Але ці проблеми зі зв'язком не дивина. У позаминулому житті Соболєв був журналістом і активістом. У минулому – депутатом постмайданного парламенту. А в теперішньому житті, після великого російського вторгнення, чи варто й казати, що Єгор воює. Зараз – на Запорізькому напрямку.

Наш дзвінок почався із запізненням, бо Соболєв мав дуже непростий день: за кілька годин до розмови в місце, куди Єгор запізнився на попередню зустріч, прилетіла російська авіабомба.

Але він з певним навіть азартом береться згадати, як постала люстрація і що вона дала. Для Соболєва, кажучи військовою мовою, це така собі спроба after-action review політичної спецоперації в масштабах держави:

"Пам'ятаю дуже добре, що одразу ж після Майдану було загальне небажання братися за люстрацію. Як у старих керівників, так і в нових. З одного боку, був великий запит на зміни, і люстрація була прям одним із головних гасел Майдану. Люди постійно його нагадували.

Але по факту в нас був той самий парламент, що створив диктатора Януковича. А новим президентом обрали людину, яка була міністром економіки в Кабміні Азарова – Януковича.

Ми подавали кілька різних пропозицій, як реалізувати люстрацію. Найпростіший – на базі Держслужби, яка би могла організувати очищення посад від тих посадовців, які були їх не гідні. Найскладніший – створення спеціалізованого Люстраційного комітету.

Але той самий уряд, який був проголошений на Майдані разом із ідеями люстрації, жодною з наших пропозицій не скористався. Тому далі, власне кажучи, все, що нам вдалося, ми реалізували як громадські активісти. Не хоче держава братися за роботу – ми створили громадську організацію "Громадський люстраційний комітет", і все закрутилося".

На початку 2014-го року Майдан переміг, Віктор Янукович втік з країни разом із цілою низкою топпосадовців.

Формально єдиним легітимним органом влади в перші тижні після Революції гідності залишалась Верховна Рада.

Як за помахом чарівної палички кудись зникла фракція Партії регіонів, яка допомагала Януковичу будувати диктатуру. Фракція зникла, а депутати залишились.

Навесні 2014 року провели вибори президента, Порошенко оголосив дострокові вибори Ради, але до моменту їхнього проведення 26 жовтня парламент продовжував працювати в старому складі.

Ситуація виглядала доволі шизофренічно. Люди, які призначали Миколу Азарова, "дружили сім'ями" із "Сім'єю", проти якої і повстав Майдан, тепер отримали вирішальний голос у реалізації гасел Революції гідності.

Але, як казав класик українського політичного гумору, Україна мала те, що мала. Країна, оновлена в горнилі Майдану і уже початої війни з Росією, повинна була для свого оновлення змусити до співпраці навіть відвертих внутрішніх ворогів.

Особливо гостро це відчувалось в питанні люстрації. Ось як той напружений час згадує Єгор Соболєв, який був одним із головних драйверів ухвалення закону про очищення влади:

"Ніхто не хотів за це братися, і ми розробили законодавство самотужки своїм Громадським люстраційним комітетом. Передали готовий проєкт новому президенту Петру Порошенку, щоб він вніс його від свого імені як суб'єкт законодавчої ініціативи в Раду. Але Порошенко не став цього робити.

Тоді ми пішли до тих самих депутатів, що були обрані в часи Януковича. Зіштовхнулися з іншою проблемою: замість нашого закону в парламенті було зареєстровано шість законопроєктів про люстрацію.

Пізніше, коли вже я сам потрапив у парламент, то зрозумів, що це така технологія: якщо ідея популярна, але її треба заблокувати, то кожен висуває якнайбільше ініціатив. Тоді жодна з них не набирає голосів, бо вони конкурують між собою.

Але ми і тут не здалися і провели складні багатоетапні перемовини з кожним із авторів цих шести законопроєктів. Ми важко, але домовилися, що буде спільний законопроєкт, який розроблений громадськістю, а внесуть його ті депутати, які вже висунули власні ініціативи.

Але тоді наступав інший етап: як зробити так, щоб закон був ухвалений. Ви ж розумієте, що за люстрацію мали голосувати ті самі депутати, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня.

Тому парламент був оточений активістами, яких ми збирали, і збирали не один раз. Не обійшлося без ексцесів, бо активісти кинули в сміттєвий бак одного депутата. І його довелося відбивати у них, бо цей депутат був насправді співавтором спільного законопроєкту про люстрацію.

Палали шини, щоб нагадати про традиції Майдану.

Законопроєкт ухвалили в такій драматичній атмосфері. Не з першого разу, голосів не вистачало, але з кількох спроб за люстрацію проголосували.

Далі ми зіштовхнулися з проблемою, що його дуже довго не хотів підписувати президент Порошенко. Довелося навіть робити акції громадського тиску і звернення до нього".

Зрештою закон про люстрацію Порошенко підписав 9 жовтня 2014 року.

