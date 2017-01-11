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На должность главного люстратора претендуют 12 человек

Среда, 11 января 2017, 13:16

На должность директора Департамента по вопросам люстрации претендуют 12 кандидатов.

Об этом говорится в сообщении Минюста на официальном сайте.

Указывается, что конкурс состоит из трех этапов и пройдет в период с 17 по 19 января.

Первый этап конкурсного отбора – письменное тестирование состоится в 10:00 часов 17 января. Второй этап отбора (18 января) – решение практической задачи. 19 января пройдет третий этап отбора – собеседование.

В список кандидатов, подавших полный пакет документов, вошли:

Бондарь Вадим Олегович

Дуброва Алиса Игоревна

Есик Татьяна Александровна

Ковалевская Любовь Ивановна

Крупчак Назар Валерьевич

Макаренко Дмитрий Владимирович

Нагорный Сергей Сергеевич

Самойленко Анна Васильевна

Татарченко Александр Вячеславович

Чиковани Александра Валерьевна

Шевченко Наталия Вячеславовна

Яровой Виталий Владимирович

Как известно, 6 декабря Минюст объявил проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.

Ранее в Министерстве юстиции сложилась конфликтная ситуация вокруг департамента по вопросам люстрации., Когда заместитель министра Анна Онищенко заблокировала назначения 23-летней Анны Калинчук на должность и.о. главы департамента.

Онищенко мотивировал это тем, что кандидатура Калинчук вызвала "существенный негативный резонанс в СМИ и обществе".

В свою очередь Калинчук отмечала, что ее назначение и.о. был согласован открытой процедурой и одобрен коллективом департамента.

Украинская правда

Темы: люстрацияМинюст
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