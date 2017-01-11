Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор

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Среда, 11 января 2017, 14:30
Gazeta.ru

Постоянные обстрелы Широкино боевики используют как давление, чтобы показать, что Мариуполь находится под угрозой.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий.

"Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой – это такое социально-политическое давление, ведь мы знаем, в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", – отметил генерал-майор.

Активизацию боевых действий на Светлодарской дуге в декабре Кременецкий связывает с наличием на этом участке стратегических объектов под контролем сил АТО.

"Во-первых, там Светлодарская ТЭС, она является стратегическим объектом. Посмотрите, в Счастье электростанция, в Светлодарске – ТЭС. Они под нашим контролем, но дают ток на оккупированных территориях. Это стратегические объекты", – объясняет Кременецкий.

"И если посмотреть с точки зрения тактики, то значит, мы стоим перед водохранилищами. Нельзя, чтобы нас сбросили в воду, потому что потом очень трудно будет ее форсировать", – добавил он.

Подробнее о работе СЦКК и особенности сотрудничества с российскими военными читайте здесь.

Украинская правда

Темы: Мариуполь АТО Донбасс
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Комментарии — 2
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IP: 95.133.129.---Я так хочу.11.01.2017 16:10
Нема слів!
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IP: 91.225.121.---DND11.01.2017 15:20
І що Вам допомогти з клепкою, поставити ДОТи на розвилках доріг, провести мінування, створювати укріп райони, що треба? Для кого цей словесний понос, тим більше контрабанда цвіте, Презтидент платить податки окупанту, від мене що панам генералам потрібно? Дебіли.
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