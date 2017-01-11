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Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор

Среда, 11 января 2017, 13:30
Боевики все время показывают, что Мариуполь под угрозой – генерал-майор
Gazeta.ru

Постоянные обстрелы Широкино боевики используют как давление, чтобы показать, что Мариуполь находится под угрозой.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий.

"Есть такое понятие, как "беспокоящий огонь". Нам все время показывают, что Мариуполь под угрозой – это такое социально-политическое давление, ведь мы знаем, в Мариуполе металлургические заводы, знаем, кому они принадлежат, мы знаем, что люди завязаны на работу на этих предприятиях", – отметил генерал-майор.

Активизацию боевых действий на Светлодарской дуге в декабре Кременецкий связывает с наличием на этом участке стратегических объектов под контролем сил АТО.

"Во-первых, там Светлодарская ТЭС, она является стратегическим объектом. Посмотрите, в Счастье электростанция, в Светлодарске – ТЭС. Они под нашим контролем, но дают ток на оккупированных территориях. Это стратегические объекты", – объясняет Кременецкий.

"И если посмотреть с точки зрения тактики, то значит, мы стоим перед водохранилищами. Нельзя, чтобы нас сбросили в воду, потому что потом очень трудно будет ее форсировать", – добавил он.

Подробнее о работе СЦКК и особенности сотрудничества с российскими военными читайте здесь.

Украинская правда

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Темы: МариупольАТОДонбасс
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