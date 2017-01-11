Кременецкий: в миссии ОБСЕ – кадровые работники спецслужб РФ

3801 просмотр
0
Среда, 11 января 2017, 15:15

Украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий уверен, что российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники спецслужб РФ.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Генерал-майор признал, что эпизод, когда украинские военные не пускали патруль ОБСЕ по местам хранения отведенной оружия, пока не убедились, что там нет россиян, является нарушением, однако пояснил, почему возникают такие ситуации:

"Давайте разделим формальную составляющую и эмоциональную. С формальной точки зрения, если это представитель ОБСЕ, у него есть ID ОБСЕ – это не имеет значения, какой он национальности. Мы не можем требовать у наблюдателя ОБСЕ его национальный паспорт. Есть соответствующая инструкция во всех наших подразделениях – как себя вести с патрулем ОБСЕ".

"Но есть случаи, когда патрули ОБСЕ откровенно лезут в те места, где они не должны быть. Конечно, здесь возникает эмоциональная составляющая".

Кременецкий уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ.

"Другого там просто быть не может. Но они – члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности", – говорит генерал-майор.

"В ОБСЕ 652-х наблюдателей 39 – россияне. Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем", – отметил он.

Кременецкий говорит, что были случаи, когда после такого некоторые наблюдатели просто оставляли миссию и ехали домой.

Подробнее о работе СЦКК и особенности сотрудничества с российскими военными читайте здесь.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В канун Рождества миссия ОБСЕ насчитала 170 взрывов на Донетчине, 7 - на Луганщине 8 января 2017, 19:52
ОБСЕ: в "ДНР" нормы ввоза продуктов на треть меньше, чем с украинской стороны 7 января 2017, 20:57
В Германии обвинили РФ в кибератаке на серверы ОБСЕ 7 января 2017, 13:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В НАПК пояснили, почему скрыли декларации подчиненных Луценко и Матиоса
Луценко уволил Суса – источник
Боевики обстреливают всю линию разграничения: ранены 3 бойцов ВСУ
Авто съемочной группы "Слидство.инфо" обстреляли в Киевской области
Все новости
Фото

Ученые выяснили, как выбрать идеальное фото для Facebook или сайта знакомств

"Встала и пошла"

Как живет после теракта участковая из Львова