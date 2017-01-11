Кременецкий: в миссии ОБСЕ – кадровые работники спецслужб РФ

Украинский представитель Совместного центра по контролю и координации прекращения огня генерал-майор Борис Кременецкий уверен, что российские офицеры в миссии ОБСЕ - это кадровые сотрудники спецслужб РФ.



Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".



Генерал-майор признал, что эпизод, когда украинские военные не пускали патруль ОБСЕ по местам хранения отведенной оружия, пока не убедились, что там нет россиян, является нарушением, однако пояснил, почему возникают такие ситуации:



"Давайте разделим формальную составляющую и эмоциональную. С формальной точки зрения, если это представитель ОБСЕ, у него есть ID ОБСЕ – это не имеет значения, какой он национальности. Мы не можем требовать у наблюдателя ОБСЕ его национальный паспорт. Есть соответствующая инструкция во всех наших подразделениях – как себя вести с патрулем ОБСЕ".



"Но есть случаи, когда патрули ОБСЕ откровенно лезут в те места, где они не должны быть. Конечно, здесь возникает эмоциональная составляющая".



Кременецкий уверен, что любые российские офицеры в миссии ОБСЕ – это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ.



"Другого там просто быть не может. Но они – члены миссии, поэтому пользуются всеми привилегиями и авторитетом, которым пользуются наблюдатели ОБСЕ, независимо от национальности", – говорит генерал-майор.



"В ОБСЕ 652-х наблюдателей 39 – россияне. Но у нас нет гарантий, что другие страны не могут предоставлять информацию. Есть очень много бывших офицеров из других стран, которые в свое время учились в советских военных заведениях. Но если мы замечаем какого-то наблюдателя за подозрительными делами, мы об этом информируем", – отметил он.



Кременецкий говорит, что были случаи, когда после такого некоторые наблюдатели просто оставляли миссию и ехали домой.



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Украинская правда