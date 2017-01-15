В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа

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Воскресенье, 15 января 2017, 02:43

В США активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Около 2000 человек, несмотря на дождь, вышли на улицы Вашингтона и провели митинг около мемориала Мартина Лютера Кинга, призывая бороться за права меньшинств и сохранение реформы здравоохранения Obamacare.

Лидер движения Альфред Шарптон заявил, что демократы в Конгрессе должны получить простой сигнал, что у них есть поддержка.

"Мы идем в проливной дождь, потому что мы хотим чтобы народ понял, что им понадобится больше чем одни выборы, чтобы отменить то, за что мы боролись, то чего мы добились", - заявил он.

Во время предвыборной кампании Трамп, кроме прочего, пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой и отменить реформу здравоохранения администрации уходящего президента Барака Обамы, предусматривающую обязательное медицинское страхование для всех граждан США.

Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.

Темы: США Трамп
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