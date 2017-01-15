Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа

Воскресенье, 15 января 2017, 01:43

В США активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Около 2000 человек, несмотря на дождь, вышли на улицы Вашингтона и провели митинг около мемориала Мартина Лютера Кинга, призывая бороться за права меньшинств и сохранение реформы здравоохранения Obamacare.

Лидер движения Альфред Шарптон заявил, что демократы в Конгрессе должны получить простой сигнал, что у них есть поддержка.

"Мы идем в проливной дождь, потому что мы хотим чтобы народ понял, что им понадобится больше чем одни выборы, чтобы отменить то, за что мы боролись, то чего мы добились", - заявил он.

Во время предвыборной кампании Трамп, кроме прочего, пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой и отменить реформу здравоохранения администрации уходящего президента Барака Обамы, предусматривающую обязательное медицинское страхование для всех граждан США.

Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
США
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: