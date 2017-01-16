Рева рассказал о пенсионной реформе и допустил, что будет "шок"

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Понедельник, 16 января 2017, 15:01
Дмитрий Ларин, УП

Правительственный портал удалил новость об основных составляющих пенсионной реформы, которую планируется начать в Украине уже в этом году.

Итог встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Вашэ на правительственном портале уже не открывается. Новость распространил "Укринформ", потом удалил, но она есть на других информационных ресурсах.

Объяснить эту ситуацию в пресс-службах Кабмина и Минсоцполитики "Украинской правде" по телефону не смогли. В министерстве сообщили, что Рева находится в Администрации президента.

 

Поиск на правительственном портале "помнит" это сообщение

"Основная проблема Пенсионного фонда – огромная финансовая пропасть, которую необходимо закрывать, чтобы можно было уже в недалеком будущем всем нуждающимся платить хотя бы минимальные пенсии. На 2017 год дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 142 млрд грн, в 2016-м она была в размере 145 млрд грн", – говорилось в сообщении.

Среди основных предложенных составляющих пенсионной реформы министр назвал уменьшение страхового стажа.

Ранее предлагали на момент выхода на пенсию – за время "ч" взяли 1 января 2021 года – непременным условием для потенциального пенсионера иметь не менее 20 лет страхового стажа, при этом общего – 30 лет, тогда лишь 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

Этот срок дан, чтобы все, кто моложе, начали платить взносы, а кто постарше – упорядочивать свою страхово-пенсионную картину с ЕСВ.

По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории.

Первая – пенсии по возрасту. Их при упомянутых условиях будет платить Пенсионный фонд.

Будет возможность купить себе 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министр относит тех, кто работает за границей. Эта сумма составит порядка 130 тысяч грн: по 704 гривны за каждый месяц множится на 15 лет. Рева прогнозирует, что таких может быть немного: около 1,5 тысячи человек.

Также, возможно, законодательно пропишут, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: либо пенсия, либо работа.

Второй вид пенсий – по инвалидности. Их будет выплачивать Фонд социального страхования, который начнет работать уже с апреля этого года.

Министр настаивает на ревизии из-за злоупотреблений. По его словам, не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле таковы – особенно есть вопросы к 3-й группы инвалидности.

Фонд социального страхования будет финансировать и пенсии по утрате кормильца.

В четвертой категории пенсий – по выслуге лет – останутся лишь военнослужащие. Выслуга будет фиксированной – 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере. По замыслу, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из госбюджета, а после 60 – из Пенсионного фонда.

Также в планах реформаторов – отмена всех надбавок.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий", – сказал Рева.

"Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд", – добавил он.

"Кроме того, важно еще и побуждать украинцев отказаться от ошибочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого – в его руках", – заявил министр. 

Этот законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.

Также на встрече обсуждали параметры, на которых базируется система субсидий, – в них планируют изменения, но окончательные данные будут в апреле, после окончания отопительного сезона.

Между тем, вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "5 каналу" сказал, что у Кабмина "нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст". "Я убежден, что нынешнее правительство и нынешние власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", – сказал он.

Новость обновлена от 13:50. "Украинская правда"

Темы: пенсии законодательство Кабинет министров МВФ
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Комментарии — 5
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IP: 195.78.69.---Alex191716.01.2017 17:05
Размік Артесешевич:
Позвольте с Вами не согласиться. Во-первых пенсионеры занимают рабочие места молодежи, во-вторых во многих нормальных странах можно работать после достижения пенсионного возраста, но при этом пенсию они не получают, в третьих при совке была одна хорошая штука - совокупный доход - пенсия+зарплата, т.е. кто хотел, тот работал, но сумма зарплата+пенсия не должны были превышать определенной суммы. И это было справедливо, а не так как сегодня с работающих пенсионеров берут налоги, а многие сегодня, например силовики получают и пенсии и зарплаты, что тоже не правильно сегодня получать 10 тыс. пенсии и 10 тыс. зарплаты в то время, когда большинство пенсионеров получают по 1 тыс. грн. пенсии. А было бы правильно установить для всех работающих пенсионеров без исключения совокупный доход (пенсия+зарплата) равняется 10 тыс. грн., чего сегодня хватает для жизни, чтобы не обидеть тех, кто действительно пошел работать, чтобы выжить, и не дать жировать богатым!
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IP: 82.145.221.---Михаил Михаил16.01.2017 17:03
Мрази! По-моему пора и этих в Ростов отправлять...
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IP: 146.115.41.---Размік Артесешевич16.01.2017 16:28
От мені не зрозіміло, чому такий бидляцький принцип: "або пенсія або робота". Сьогодні в Україні багато працюючих пенсіонерів, оскільки з одного боку на пенсію не проживеш, з іншого - вони потрібні роботодавцям. Їх просто тупо заженуть у тінь.
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IP: 195.78.69.---Naim16.01.2017 15:48
Любые пенсионные реформы в нынешней ситуации могут дать эффект лишь на короткое время, пока оставшаяся молодежь не оформит себе документы на выезд так как жить в одной из самых коррумпированных и воюющей стран при нищенских зарплатах и пенсиях нормальный человек не будет! Пенсионный фонд должны наполнять высокие зарплаты и рабочие места, а для этого надо проводить реформы, которые провели свои патриоты в Сингапуре, Гонконге, Китае, Южной Корее и других нормальных странах! Всего за одно поколение население Сингапура увеличилось в пять раз, достигнув 5 млн человек. За свой труд каждый из них в среднем получает $ 4 тыс. в месяц. Соседний Гонконг выглядит еще более зажиточным местом. Средняя зарплата достигает $ 9 тыс.! Гонконг привлек международный бизнес отсутствием НДС, таможенных пошлин, налога на дивиденды и социальных взносов, а также невысоким налогом на прибыль. Регистрация бизнеса с нуля в Сингапуре занимает всего четыре дня. В Гонконге - 8 дней и т.д. Вот это реформы!
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IP: 195.78.69.---Naim16.01.2017 15:25
Что здесь придумывать - легко и просто! Пенсионный возраст - 100 лет, страховой стаж - 50 лет, начало трудовой деятельности с 15 лет. Люди пр этом не главное, главное получить и распилить между собой очередной транш, а то, что при их реформе через пару лет в стране останутся только инвалиды и пенсионеры никого не должно волновать!
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