Рева рассказал о пенсионной реформе и допустил, что будет "шок"
Правительственный портал удалил новость об основных составляющих пенсионной реформы, которую планируется начать в Украине уже в этом году.
Итог встречи министра соцполитики Андрея Ревы и постоянного представителя Международного валютного фонда Жерома Вашэ на правительственном портале уже не открывается. Новость распространил "Укринформ", потом удалил, но она есть на других информационных ресурсах.
Объяснить эту ситуацию в пресс-службах Кабмина и Минсоцполитики "Украинской правде" по телефону не смогли. В министерстве сообщили, что Рева находится в Администрации президента.
"Основная проблема Пенсионного фонда – огромная финансовая пропасть, которую необходимо закрывать, чтобы можно было уже в недалеком будущем всем нуждающимся платить хотя бы минимальные пенсии. На 2017 год дотация Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 142 млрд грн, в 2016-м она была в размере 145 млрд грн", – говорилось в сообщении.
Среди основных предложенных составляющих пенсионной реформы министр назвал уменьшение страхового стажа.
Ранее предлагали на момент выхода на пенсию – за время "ч" взяли 1 января 2021 года – непременным условием для потенциального пенсионера иметь не менее 20 лет страхового стажа, при этом общего – 30 лет, тогда лишь 8% украинцев могли бы претендовать на пенсию. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить страховую цифру до 15 лет, но на момент 1 января 2018 года, и тогда уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.
Этот срок дан, чтобы все, кто моложе, начали платить взносы, а кто постарше – упорядочивать свою страхово-пенсионную картину с ЕСВ.
По словам министра, пенсионеры делятся на четыре категории.
Первая – пенсии по возрасту. Их при упомянутых условиях будет платить Пенсионный фонд.
Будет возможность купить себе 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министр относит тех, кто работает за границей. Эта сумма составит порядка 130 тысяч грн: по 704 гривны за каждый месяц множится на 15 лет. Рева прогнозирует, что таких может быть немного: около 1,5 тысячи человек.
Также, возможно, законодательно пропишут, что тот, кто претендует на пенсию, не может одновременно работать: либо пенсия, либо работа.
Второй вид пенсий – по инвалидности. Их будет выплачивать Фонд социального страхования, который начнет работать уже с апреля этого года.
Министр настаивает на ревизии из-за злоупотреблений. По его словам, не все официально признанные людьми с инвалидностью на самом деле таковы – особенно есть вопросы к 3-й группы инвалидности.
Фонд социального страхования будет финансировать и пенсии по утрате кормильца.
В четвертой категории пенсий – по выслуге лет – останутся лишь военнослужащие. Выслуга будет фиксированной – 25 лет. Однако единый социальный взнос из их зарплат будет платиться в двойном размере. По замыслу, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из госбюджета, а после 60 – из Пенсионного фонда.
Также в планах реформаторов – отмена всех надбавок.
"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедливая, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий", – сказал Рева.
"Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд", – добавил он.
"Кроме того, важно еще и побуждать украинцев отказаться от ошибочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого – в его руках", – заявил министр.
Этот законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. По словам Ревы, он должен вступить в силу в июле.
Также на встрече обсуждали параметры, на которых базируется система субсидий, – в них планируют изменения, но окончательные данные будут в апреле, после окончания отопительного сезона.
Между тем, вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "5 каналу" сказал, что у Кабмина "нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст". "Я убежден, что нынешнее правительство и нынешние власти не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста", – сказал он.
Новость обновлена от 13:50. "Украинская правда"
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Позвольте с Вами не согласиться. Во-первых пенсионеры занимают рабочие места молодежи, во-вторых во многих нормальных странах можно работать после достижения пенсионного возраста, но при этом пенсию они не получают, в третьих при совке была одна хорошая штука - совокупный доход - пенсия+зарплата, т.е. кто хотел, тот работал, но сумма зарплата+пенсия не должны были превышать определенной суммы. И это было справедливо, а не так как сегодня с работающих пенсионеров берут налоги, а многие сегодня, например силовики получают и пенсии и зарплаты, что тоже не правильно сегодня получать 10 тыс. пенсии и 10 тыс. зарплаты в то время, когда большинство пенсионеров получают по 1 тыс. грн. пенсии. А было бы правильно установить для всех работающих пенсионеров без исключения совокупный доход (пенсия+зарплата) равняется 10 тыс. грн., чего сегодня хватает для жизни, чтобы не обидеть тех, кто действительно пошел работать, чтобы выжить, и не дать жировать богатым!