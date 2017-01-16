Украина подает в суд в Гааге еще один иск против России

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Понедельник, 16 января 2017, 15:24

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск против Международного суда ООН в Гааге относительно нарушения Россией Конвенции ООН о противодействия финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом он сообщил на встрече с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АП Константином Еліесеевым и Алексеем Филатовым, информирует пресс-служба президента.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца уточнила, что посол лично отнесет заявление в суд в Гааге уже в 17:30 по киевскому времени (в 16:30 по времени Нидерландов) в понедельник, 16 января.

Порошенко на встрече возмутился, что 3 года РФ "грубо нарушает международное право, три года седеет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму".

Из-за этого порядка 1,7 млн украинцев являются временно перемещенными лицами.

"Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными", – сказал президент.

Порошенко напомнил о многочисленных преступлениях, совершенных боевиками против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом самолете МН-17.

Он добавил, что Украина все время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права.

На сегодня подготовлен иск против Международного суда Организации объединенных наций в Гааге в рамках Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

"Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направленное большое количество нот", – сказал президент. В рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в иске Украины касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и подано более 20 нот.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум конвенциям", – сказал Порошенко.

Президент отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против РФ в рамках исков о нарушения ею международного морского права.

Украина требует привлечь к ответственности за незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствованию рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили ущерб Украине с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Президент сообщил о своем поручении МИД и Минюсту о сопровождении исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий.

"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", – убежден Порошенко.

Он поручил дипломатам в этот же день передать иск в Международный суд ООН в Гааге.

Ранее сообщалось, что Украина уже подавала против России иски в суд в Гааге относительно аннексии Крыма и преступлений на Донбассе.

Кроме того, в начале 2017 года министерство юстиции планировало представить 6-й иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Темы: Росcия суд
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