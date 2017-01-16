Україна подає до суду в Гаазі ще один позов проти Росії

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Про це він повідомив на зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками голови АП Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим, інформує прес-служба президента.

Доручив МЗС передати до Міжн. суду ООН в Гаазі позов щодо порушення Росією Конвенцій ООН, зокрема, щодо протидії фінансування тероризму pic.twitter.com/aac8zLYhEc — Петро Порошенко (@poroshenko) January 16, 2017

Речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца уточнила, що посол особисто віднесе заяву до суду в Гаазі вже о 17:30 за київським часом (о 16:30 за часом Нідерландів) у понеділок, 16 січня.

1/2 На виконання доручення Президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжн Суду ООН (16.30 за м.ч.) pic.twitter.com/14Yn54dLDX — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 16, 2017

2/2 Росія має понести міжн відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації. Відповідальність РФ за скоєні злочини неминуча. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 16, 2017

Порошенко на зустрічі обурився, що 3 роки РФ "брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму".

Через це близько 1,7 млн українців є тимчасово переміщеними особами.

"Ті, хто залишився і в Криму, і на Донбасі, зазнають тортур та переслідувань. Забороняється діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та скоються інші злочини, які не можуть залишатися безкарними", – сказав президент.

Порошенко нагадав про численні злочини, скоєні бойовиками проти мирного населення в Маріуполі, Волновасі, Краматорську та збитий літак МН-17.

Він додав, що Україна весь час із початку агресії Росії діяла виключно у форматі міжнародного права.

На сьогоднішні підготовлено позов до Міжнародного суду Організації об'єднаних націй у Гаазі у рамках Конвенції щодо протидії фінансування тероризму.

"Це була довга і кропітка робота. Було проведено багато сесій та направлена велика кількість нот", – сказав президент. У рамках цього позову було проведено 5 засідань і направлено 45 нот.

Друга позиція у позові України стосується застосування Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації, де також було проведено три засідання і подано більше 20 нот.

"Сьогодні увесь комплекс робіт по досудовому процесу завершено. Сьогодні Україна повністю готова щоб передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі необхідні документи для притягнення до відповідальності Російську Федерацію за цими двома конвенціями", – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що тримає на контролі і попередні позови проти РФ у рамках позовів щодо порушення нею міжнародного морського права.

Україна вимагає притягнути до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна, українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоджанню рибальству, нанесення екологічної шкоди та інші процеси, які спричинили шкоду Україні з анексією Криму й окупацією Донбасу.

Президент повідомив про своє доручення МЗС і Мін'юсту щодо супроводження позовів у рамках двосторонніх договорів щодо захисту інвестицій, якими буде забезпечено захист українських державних підприємств.

"Росія має заплатити свою ціну за агресію", – переконаний Порошенко.

Він доручив дипломатам цього ж дня передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Раніше повідомлялося, що Україна вже подала проти Росії позови до суду в Гаазі щодо анексії Криму та злочинів на Донбасі.

Крім того, на початку 2017 року міністерство юстиції планувало подати 6-й позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).