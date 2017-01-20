ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе

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Пятница, 20 января 2017, 06:02

В ОБСЕ заявили, что после относительно затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась.

Об этом говорится  в совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя СММ Эртугрула Апакана, опубликованном 19 января, передает "Радио Свобода".

"После относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто предпочитает угрозы и применение силы, снова подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины", - отмечается в заявлении.

По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

Сайдик в свою очередь заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, с 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался. Стороны конфликта в обстрелах обвиняют друг друга.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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