ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе
В ОБСЕ заявили, что после относительно затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась.
Об этом говорится в совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя СММ Эртугрула Апакана, опубликованном 19 января, передает "Радио Свобода".
"После относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто предпочитает угрозы и применение силы, снова подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины", - отмечается в заявлении.
По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.
Сайдик в свою очередь заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.
Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, с 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался. Стороны конфликта в обстрелах обвиняют друг друга.