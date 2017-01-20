Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе

Пятница, 20 января 2017, 05:02
ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе

В ОБСЕ заявили, что после относительно затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась.

Об этом говорится  в совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя СММ Эртугрула Апакана, опубликованном 19 января, передает "Радио Свобода".

"После относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто предпочитает угрозы и применение силы, снова подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины", - отмечается в заявлении.

По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

Сайдик в свою очередь заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, с 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался. Стороны конфликта в обстрелах обвиняют друг друга.

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: