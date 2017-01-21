В мире начались женские марши против Трампа

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Суббота, 21 января 2017, 10:17

В Австралии и Новой Зеландии тысячи демонстрантов в субботу приняли участие в первых женских маршах, участницы которых выражают свое недовольство президентом США Дональдом Трампом, вступившим в должность 20 января.

Как сообщает Голос Америки, в Сиднее около 3 тысяч человек – мужчин и женщин – собрались на митинг в Гайд-парке, после марша к консульству США в центре города.

Участники акции держали плакаты, такие как "Феминизм – мой козырь" (Трамп переводится как "козырь") и "Дерись, как девочка".

"Это не марш против самого Трампа, это марш протеста против языка вражды, против риторики ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии. Мы хотим выступить единым голосом вместе с женщинами во всем мире", – заявила Reuters организатор акции Минди Фрайбенд.

Ранее около 2 тысяч человек приняли участие в мирных маршах в четырех городах Новой Зеландии, сообщила Reuters по телефону организатор Бетти Флаглер.

Ожидается, что в субботу в мире пройдут около 673 аналогичных маршей в дополнение к акции протеста в Вашингтоне. Об этом говорится на сайте организаторов, где также отмечается, что общее количество участников оценивается более чем в 2 миллиона человек.

Темы: Трамп США
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