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Дональд Трамп склав присягу президента США

П'ятниця, 20 січня 2017, 18:01

Дональд Трамп склав присягу президента Сполучених Штатів Америки і розпочав чотирирічний термін на посаді глави держави.

Пряму трансляцію інавгурації на YouTube веде комітет, що займається цією подією.

За традицією, церемонія пройшла в Капітолії в присутності мільйонного натовпу американців.

На церемонії були присутні попередник Трампа Барак Обама з дружиною, а також дружина нового президента Меланія Трамп і діти президента.

Дональд Трамп поклав руку на Біблію і промовив текст присяги.

За кільканадцять хвилин до нього присягу склав віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Європейська правда

У своїй першій промові як президент Трамп оголосив про початок нової стратегії США: "Америка перш за все". Він сподівається "повернути Америці велич".

Як відомо, деякі українські політики полетіли до Вашингтона на врочистості з нагоди інаугурації, тоді як президента Петра Порошенка не запрошували, бо протокол цього не передбачає.

Мільярдер і шоу-мен, кандидат від "республіканців" Дональд Трамп переміг на виборах кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон 8 листопада 2016 року.

За американським законодавством, новий президент складає присягу 20 січня.

Цього дня деякі американці вийшли з протестом проти Трампа: дехто з них відкрито тримав плакати, дехто був у масках.

Трамп уже встиг обурити журналістів, тож вони відкритим листом озвучили свої умови взаємодії з 45-м президентом США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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