После инаугурации Трампа сайт Белого дома "подкорректировали"

6298 просмотров
1
Суббота, 21 января 2017, 11:08

После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения, а страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и прав ЛГБТ, были удалены.

Как сообщает Голос Америки, также  на сайте появилась цитата Трампа с его предвыборным призывом "Вернем Америке величие" и новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

В частности, администрация выделила 6 тем и изложила свои предложения в этих областях.

Так, план "Америка прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США, в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями, также предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие 10 лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4%, планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия, а раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Как известно, 20 января Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки и начал четырехлетний срок на посту главы государства.

В своей первой речи на посту президента Трамп заявил, что США меняют подход к международному сотрудничеству и принципам свободного рынка.

    Темы: Трамп США
    Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

    Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
    По теме
    В мире начались женские марши против Трампа 21 января 2017, 10:17
    Чалый рассказал о подготовке встречи Порошенка с Трампом 21 января 2017, 05:38
    Мировые лидеры выразили желание работать с администрацией Трампа 21 января 2017, 03:57
    powered by lun.ua
    Комментарии — 1
    Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
    Выйти Правила комментирования
    Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
    IP: 188.163.107.---Василь Таранович21.01.2017 12:14
    Ну він же казав що зал'є сала за шкіру всьому світу,от він і почав виконувати свою Програму.
    ОтветитьС цитатой
    Все комментарии
    Главные новости
    В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми
    МИД рекомендует украинцам не ездить в центральную Италию
    Чалый остался доволен общением с Трампом
    Депутаты просят НАПК проверить путешествие Ляшка в Таиланд
    Все новости
    Истории про бизнес

    Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow

    Документы

    ЦРУ рассекретило почти миллион исторических документов. Во многих об Украине