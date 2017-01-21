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После инаугурации Трампа сайт Белого дома "подкорректировали"

Суббота, 21 января 2017, 10:08

После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения, а страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и прав ЛГБТ, были удалены.

Как сообщает Голос Америки, также  на сайте появилась цитата Трампа с его предвыборным призывом "Вернем Америке величие" и новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

В частности, администрация выделила 6 тем и изложила свои предложения в этих областях.

Так, план "Америка прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США, в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями, также предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие 10 лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4%, планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия, а раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Как известно, 20 января Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки и начал четырехлетний срок на посту главы государства.

В своей первой речи на посту президента Трамп заявил, что США меняют подход к международному сотрудничеству и принципам свободного рынка.

    Темы: ТрампСША
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