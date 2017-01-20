Дональт Трамп принес присягу президента

Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки и начал четырехлетний срок на посту главы государства.

Прямую трансляцию инаугурации на YouTube ведет комитет, занимающийся этим событием.

По традиции, церемония прошла в Капитолии в присутствии миллионной толпы американцев.

На церемонии присутствовали предшественник Трампа Барак Обама с супругой, экс-президент Билл Клинтон и Хиллари Клинтон, а также жена нового президента Мелания Трамп и дети президента.

Дональд Трамп возложил руку на Библию и произнес текст присяги.

За несколько минут до него присягу принес вице-президент США Майк Пенс, сообщает Европейская правда

В своей первой речи как президент Трамп объявил о начале новой стратегии США: "Америка прежде всего". Он надеется "вернуть Америке величие".

Как известно, некоторые украинские политики полетели в Вашингтон на торжества по случаю инаугурации, тогда как президента Петра Порошенко не приглашали, ибо это не предусмотрено протоколом.

Миллиардер и шоу-мен, кандидат от "республиканцев" Дональд Трамп победил на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года.

По американскому законодательству, новый президент приносит присягу 20 января.

В этот день некоторые американцы вышли с протестом против Трампа: кто-то из них открыто держал плакаты, другие были в масках.

Трамп уже успел возмутить журналистов, поэтому они открытым листом озвучили свои условия взаимодействия с 45-м президентом США.