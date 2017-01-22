Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины

Воскресенье, 22 января 2017, 21:56
В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины

Хранилище химических отходов фенольного завода, который находится в н.п. Новгородское, находится между позициями сил ВСУ и боевиков в 400 метрах друг от друга.

Об этом 22 января заявил зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, говорится в сообщении миссии.

"Вся Донецкая область может быть загрязнена .... прекращение огня и разведение сил на этом участке необходимо", - заявил представитель миссии.

Также Хуг отметил, что у миссии ОБСЕ есть проблемы со свободой перемещения через линию разграничения, что нарушает мандат миссии и Минские соглашения, пишет DW.

По словам Хуга, представители ОБСЕ не смогли проехать из с.Пикуза (бывшее Коминтерново, которое находится под контролем "ДНР") в Мариуполь и обратно, поскольку обе стороны "блокируют эту дорогу противотанковыми минами".

Украинские военные объяснили, что не могут убрать мины из-за "недостаточно безопасной ситуации" в районе, отметил Хуг, а боевики "ДНР" заявили миссии ОБСЕ, что у них "нет приказа убрать мины".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: