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В ОБСЄ попередили про загрозу хімічного забруднення Донеччини

Неділя, 22 січня 2017, 21:56
В ОБСЄ попередили про загрозу хімічного забруднення Донеччини

Сховище хімічних відходів фенольного заводу, який розміщено у н.п. Новгородське, перебуває між позиціями сил ЗСУ та бойовиків у 400 метрах один від одного. 

Про це 22 січня заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, йдеться у повідомленні місії. 

"Уся Донецька область може бути забруднена....Припинення вогню і розведення сил на цій ділянці є необхідним", - заявив представник місії. 

Також Хуг зазначив, що місія ОБСЄ має проблеми зі свободою переміщення через лінію розмежування, що порушує мандат місії та Мінські угоди, пише DW. 

За словами Хуга, представники ОБСЄ не змогли проїхати з с.Пікуза (колишнє Комінтерново, яке перебуває під контролем "ДНР") до Маріуполя і назад, оскільки обидві сторони "блокують цю дорогу протитанковими мінами".

Українські військові пояснили, що не можуть прибрати міни через "недостатньо безпечну ситуацію" в районі, зазначив Хуг, а бойовики "ДНР" заявили місії ОБСЄ, що у них "немає наказу прибрати міни".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОБСЄ
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