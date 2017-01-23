Обнародовано новое архивное видео из ДАП: Доставка провизии под канонаду

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Понедельник, 23 января 2017, 17:16

Начальник департамента патрульной полиции, а в прошлом заместитель командира батальона 79 бригады Евгений Жуков с позывным "Маршал" обнародовал новое видео из ДАП, датированное ноябрем 2015 года.

Запись он опубликовал на своей странице Facebook.

На видео, снятом одним из бойцов, показано как под обстрелами к терминалу подъезжают три БТРа с продовольствием, как бойцы под пулями их разгружают.

"Одна из обычных поездок в новый терминал ... Чтобы много не писать, надо просто посмотреть: как, что и где. Как и под какую канонаду прибывают машины (уже с пробоинами), в каком темпе происходит разгрузка и загрузка", - написал он.

Жуков добавил, что по этой "дороге жестких приключений", БТРы могли приезжать с 2-3 пробитыми колесами и "дырой в борту".

В комментариях "Маршал" добавил, что эти БТРы и дальше находятся на вооружении их бригады.

"Маршал" добавил, что в кадр попали бойцы 1 батальона 79 бригады.

Командиром бригады тогда был "Майк", который ранее рассказывал УП об обороне ДАП.

О боях за аэропорт осенью 2015 и о последней операции, которая была в январе 2015 года, читайте здесь.

О ситуации перед последними боями можно почитать здесь

Оборона ДАП продолжалась 242 дня.

Украинская правда

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