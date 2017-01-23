Оприлюднено нове архівне відео з ДАП: Доставка провізії під канонаду
Начальник департаменту патрульної поліції, а в минулому заступник командира батальйону 79 бригади Євген Жуков з позивним "Маршал" оприлюднив нове відео з ДАП, датоване листопадом 2014 року.
Запис він опублікував на своїй сторінці Facebook.
На відео, знятому одним з бійців, показано як під обстрілами до терміналу під'їжджають три БТРи з продовольством, як бійці під кулями їх розвантажують.
"Одна із звичайних поїздок у новий термінал…Щоб багато не писати, треба просто подивитись: як, що і де. Як і під яку канонаду прибувають машини (вже з пробоїнами), в якому темпі відбувається розвантаження і завантаження", - написав він.
Жуков додав, що по цій "дорозі жорстких пригод", БТРи могли приїжджати з 2-3 пробитими колесами і "дірою в борту".
У коментарях "Маршал" додав, що ці БТРи і далі перебувають на озброєнні їхньої бригади.
"Маршал" додав, що в кадр потрапили бійці 1 батальйону 79 бригади.
Командиром бригади тоді був "Майк", який раніше розповідав УП про оборону ДАП. Про ситуацію перед останніми боями можна побачити тут
Оборона ДАП тривала 242 дні.
Українська правда