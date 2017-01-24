ГПУ озвучила зарплаты Холодницкого и Луценко

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Вторник, 24 января 2017, 14:32

Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь составила 250 979 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Оклад прокурора составил 57 600 гривен.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен.

В ноябре зарплата Холодницкого составила 174,4 тыс. гривен.

В то же время заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за декабрь составила 55 180 гривен.

После вычета налогов и сборов Луценко получил 44 421 гривню.

В ноябре зарплата Луценко составила 63,6 тыс. гривен.

Как известно, в госбюджет закладываюся высокие зарплаты для сотрудников антикоррупционных органов, чтобы гарантировать их независимость и устранить коррупционные риски.

Темы: Генпрокуратура Антикоррупционная прокуратура зарплаты
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.121.---DND24.01.2017 15:39
Наша влада вже надаючи посади знає, що кандидати є підлі люди. Адже, де та межа, що отримуючи: 5, 10 чи 100 тисяч посадовець не буде красти, чи замість закону , буде в угоду тим хто його призначив, творити беззаконня? У злиденній державі такі зарплати це вже корупція, різниця згідно висновків шведської комісії запобігання корупції не може перевищувати більш як в три рази! У іншому випадку буде формуватися (незаконными методами) клас небожителів, які будуть призначатись за правилами мафыъ. Невже цього ніхто не розуміє. Є простий механізм - підвищуй всім і підвищиш собі. На даний момент держава це корумпована мафія, яка створила прошарок посадовці щось типу масонів, чи сіонських мудреців чи інших кримінальних орденів.
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IP: 92.112.70.---Sawradym24.01.2017 14:50
Як відомо, до держбюджету закладають високі зарплати для працівників антикорупційних органів, щоб гарантувати їхню незалежність і усунути корупційні ризики.

Чудово, тільки лиш потрібно ще додати такий же рівень відповідальності. Не впорався - допобачення, зкурвився - отримуй ув`язнення і вовчий білет. Отоді ці паскуди почнуть дорожити цим місцем і цією зарплатнею, а зараз для них то лиш приємний бонус "на каву".
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