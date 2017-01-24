ГПУ озвучила зарплати Холодницького і Луценка

Заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень склала 250 979 гривень.



Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".



Оклад прокурора склав 57 600 гривень.



Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.



У листопаді зарплата Холодницького склала 174,4 тис. гривень.



У той же час заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за грудень склала 55 180 гривень.



Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44 421 гривню.



У листопаді зарплата Луценка склала 63,6 тис. гривень.



Як відомо, до держбюджету закладають високі зарплати для працівників антикорупційних органів, щоб гарантувати їхню незалежність і усунути корупційні ризики.