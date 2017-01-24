ГПУ озвучила зарплати Холодницького і Луценка
Заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень склала 250 979 гривень.
Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".
Оклад прокурора склав 57 600 гривень.
Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.
У листопаді зарплата Холодницького склала 174,4 тис. гривень.
У той же час заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за грудень склала 55 180 гривень.
Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44 421 гривню.
У листопаді зарплата Луценка склала 63,6 тис. гривень.
Як відомо, до держбюджету закладають високі зарплати для працівників антикорупційних органів, щоб гарантувати їхню незалежність і усунути корупційні ризики.