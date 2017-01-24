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ГПУ озвучила зарплати Холодницького і Луценка

Вівторок, 24 січня 2017, 13:32

Заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень склала 250 979 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".

Оклад прокурора склав 57 600 гривень.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.

У листопаді зарплата Холодницького склала 174,4 тис. гривень.

У той же час заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за грудень склала 55 180 гривень.

Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44 421 гривню.

У листопаді зарплата Луценка склала 63,6 тис. гривень.

Як відомо, до держбюджету закладають високі зарплати для працівників антикорупційних органів, щоб гарантувати їхню незалежність і усунути корупційні ризики.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураАнтикорупційна прокуратуразарплати
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