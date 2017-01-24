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ГПУ озвучила зарплаты Холодницкого и Луценко

Вторник, 24 января 2017, 13:32

Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь составила 250 979 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Оклад прокурора составил 57 600 гривен.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен.

В ноябре зарплата Холодницкого составила 174,4 тыс. гривен.

В то же время заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за декабрь составила 55 180 гривен.

После вычета налогов и сборов Луценко получил 44 421 гривню.

В ноябре зарплата Луценко составила 63,6 тыс. гривен.

Как известно, в госбюджет закладываюся высокие зарплаты для сотрудников антикоррупционных органов, чтобы гарантировать их независимость и устранить коррупционные риски.

Темы: ГенпрокуратураАнтикоррупционная прокуратуразарплаты
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