ГПУ озвучила зарплаты Холодницкого и Луценко

Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь составила 250 979 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Оклад прокурора составил 57 600 гривен.

После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен.

В ноябре зарплата Холодницкого составила 174,4 тыс. гривен.

В то же время заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за декабрь составила 55 180 гривен.

После вычета налогов и сборов Луценко получил 44 421 гривню.

В ноябре зарплата Луценко составила 63,6 тыс. гривен.

Как известно, в госбюджет закладываюся высокие зарплаты для сотрудников антикоррупционных органов, чтобы гарантировать их независимость и устранить коррупционные риски.