Дело 2 мая: бежавший из страны Фучеджи оформил украинскую пенсию

210 просмотров
0
Среда, 25 января 2017, 06:10

Бывший заместитель начальника УМВД Украины в Одесской области, фигурант ряда уголовных дел по событиям весны 2014 года Дмитрий Фучеджи в течение полутора лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию.

Об этом пишет Думская.net.

Следователи Главного следственного управления Генпрокуратуры в ходе расследования уголовных производств № 42014160000000186 (по факту массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года) и № 42014000000001126 (в отношении Дмитрия Фучеджи) установили, что  в октябре 2014 года сотрудники областного управления МВД подали в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии с собственноручными подписями Дмитрия Фучеджи, а работники ПФУ оформили ему пенсию.

В результате с ноября 2014 по апрель 2016 года ему было начислено и выплачено свыше 150 тысяч гривен.

Напомним, Дмитрия Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года — тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев". На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 года находится в розыске. Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.

Как пишет издание, ситуация с пенсией Фучеджи неоднозначная. Если он был уволен из милиции "по статье" (как его начальник Петр Луцюк), то пенсию начисляли и выплачивали незаконно. Если же перед бегством из Украины и объявлением в розыск коллеги дали полковнику возможность написать рапорт на увольнение по собственному желанию, то никакого криминала в этой ситуации может и не быть: подписи на заявлении — собственноручные, а все документы поданы по доверенности. Что, впрочем, не исключает возможного варианта личного присутствия разыскиваемого Фучеджи при оформлении.

Также не исключается и совсем уж криминальный вариант: выслугой лет и послужным списком сбежавшего милиционера воспользовались мошенники, которые оформили поддельные документы и полтора года снимали деньги с пенсионной карты. Что и как происходило на самом деле — все это выясняет следствие, в рамках которого прошли выемки документов и почерковедческие экспертизы.

Темы: Одесса Генпрокуратура Пенсионный фонд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На главу терруправления НАБУ рекомендован силовик, фабриковавший дело против правозащитника 14 января 2017, 12:14
Автомобиль, убегая от преследования, сбил полицейского в Одессе 13 января 2017, 22:15
Адвокат: Найденное тело не принадлежит свидетелю по убийству Грабовского 12 января 2017, 16:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Геращенко раскритиковала Аграмунта за выборочное сочувствие к страданиям детей
Гройсман назвал львовских чиновников беспомощными и дал поручение
Ляшко отдал 15 миллионов за дом в Конча-Заспе
ПАСЕ приняла резолюцию о защите журналистов. Критика Украины отсутствует
Все новости
Музей Луганска

Музей Луганска: про культуру, активизм, литературу и сам город Луганск

Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow