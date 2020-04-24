Полиция будет наказывать нарушителей карантина на годовщину трагедии в Одессе

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Пятница, 24 апреля 2020, 18:01

Одесская полиция предупреждает об уголовной и административной ответственности за массовые акции в шестую годовщину трагических событий 2 мая в Одессе, когда в ходе беспорядков погибли почти полсотни человек.

Источник: начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, "Радио Свобода"

Прямая речь Беха: "Любые мирные собрания запрещены на время карантина, и в отношении организаторов таких массовых мероприятий будут приниматься самые строгие меры воздействия, прежде всего открытие уголовных производств и объявления подозрений.

Против участников будут составлять административные протоколы за массовый сбор граждан".

Детали: По его словам, 2 мая 2020 года в Одессе массовые мероприятия будут запрещены.

Бех добавил, что во время майских праздников полиция будет работать в усиленном режиме.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Каждый год в Одессе проходят поминальные мероприятия - отдельно в честь погибших проукраинских активистов и отдельно в память о погибших членах пророссийского движения "Куликово поле".

Напомним:

  • Из-за событий в Одессе правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств по разным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Темы: карантин дело 2 мая Одесса коронавирус Covid-2019


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