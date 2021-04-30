7 лет без ответов. Чего не хватает для расследований событий 2 мая 2014 в Одессе?

Прошло семь лет с момента событий 2 мая 2014 года в Одессе, которые унесли жизни 48 человек (40 мужчин, 7 женщин и одного несовершеннолетнего), — одного из ряда массовых собраний, сопровождавшихся насилием в 2014 году.

В отличие от протестов на Майдане, где столкновения происходили между протестующими и милицией или контрпротестующими, которых поддерживала милиция, так называемыми "титушками", столкновения в Одессе произошли между людьми с разными политическими взглядами относительно будущего Украины и государственного устройства после смены государственной власти в результате протестов на Майдане.

Милиция в Одессе была пассивной, даже халатной, и не создала безопасных условий для собраний и их участников.

Многие вопросы относительно тех трагических событий в Одессе пока остаются без ответов, но есть три вполне очевидные вещи:

обе стороны столкновений прибегали к насилию; милиция не создала безопасные условия; все жертвы заслуживают справедливости, а лица, виновные в убийствах и гибели людей, должны быть привлечены к ответственности.

Сегодня, семь лет спустя, мы отвечаем на семь вопросов о тех событиях и о состоянии уголовных производств в отношении лиц, ответственных за насильственные смерти.

1. Что произошло 2 мая 2014 в Одессе?

После окончания протестов на Майдане в Киеве одесские группы Антимайдана были критически настроены к новой центральной власти и призывали к федерализации Украины, тогда как сторонники Майдана возражали против таких призывов.

Напряженность в Одессе усилилась после 19 февраля 2014 года, когда на группу "сторонников единства" и местных журналистов напала организованная группа лиц перед зданием Одесской областной государственной администрации.

Однако в течение марта и апреля 2014 года две противоборствующие группы еженедельно проводили митинги в Одессе без значительных инцидентов насилия.

2 мая 2014 около 300 хорошо организованных "сторонников федерализации" напали на марш "сторонников единства", в котором принимало участие около 2000 людей, среди которых были местные жители и немало футбольных болельщиков, которые приехали из Харькова на футбольный матч, который должен был состояться позже в тот же день, и которые были известны своей принципиальной позицией относительно поддержки единства Украины.

Столкновения между этими двумя группами вспыхнули в центре города и продолжались несколько часов.

Обе группы использовали огнестрельное оружие, в результате чего шесть человек были застрелены – четверо "сторонников федерализации" и двое "сторонников единства".

Мы были на месте событий и стали свидетелями того, как группы "сторонников федерализации" начали бросать камни и "коктейли Молотова" в участников марша за единство Украины.

Ситуация вышла из-под контроля, когда милиция не смогла эффективно отреагировать на насилие с обеих сторон, хотя была заблаговременно предупреждена о высокой вероятности такого развития событий.

Группы "сторонников единства", которые имели численное превосходство, заставили "сторонников федерализации" спасаться бегством: одни искали укрытия наверху торгового центра, расположенного неподалеку от места столкновений, другие побежали в палаточный городок, обустроенный ими на площади Куликово поле.

Когда группа "сторонников единства" отправилась на Куликово поле, демонстрируя агрессивное поведение, милиция не отреагировала, не сдержала агрессивную толпу и не создала безопасные условия на площади.

Прибыв на площадь, "сторонники единства" уничтожили палаточный городок "сторонников федерализации", которые забаррикадировались в Доме профсоюзов.

Сотрудники нашей Миссии видели, как обе стороны бросали камни и "коктейли Молотова", слышали звуки выстрелов с обеих сторон, а затем увидели пожар в Доме профсоюзов.

Пожарные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с большим опозданием отреагировали на многочисленные звонки очевидцев, в том числе одного из наших коллег.

На момент их прибытия, примерно через сорок пять минут после первого звонка, погибли сорок два человека — 34 мужчины, 7 женщин и несовершеннолетний.

До прибытия аварийно-спасательных служб мы наблюдали, как некоторые "сторонники единства" помогали застрявшим в ловушке оппонентам покинуть горящее здание. Однако некоторые из спасенных из здания потом были сильно избиты толпой.

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2. Какие результаты и текущее состояние расследований?

Только одному человеку было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Этот "сторонник единства" обвиняется в том, что во время столкновений в центре города застрелил из огнестрельного оружия "сторонника федерализации".

Вероятного стрелка быстро идентифицировали и арестовали 18 мая 2014 года, однако существенного прогресса в деле достигнуто не было из-за многочисленных отводов судей, срывов судебных заседаний сторонниками обвиняемого и задержкой продолжительностью 18 месяцев, вызванной необходимостью переработки обвинительного акта после его возвращения стороне обвинения.

За последние два года системные проблемы в судебной власти, в частности нехватка судей и отсутствие финансирования судов, а также ограничения, связанные с COVID-19, еще больше замедлили судебное разбирательство.

Полиция не установила лиц, ответственных за убийства других пяти мужчин во время столкновений в центре города.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на установлении лиц, непосредственно ответственных за убийства, полиция сконцентрировала усилия на уголовном преследовании "сторонников федерализации" за их участие в столкновениях.

Самым показательным делом, которое демонстрирует предвзятость и необъективность досудебных расследований и судебных разбирательств, было дело против 19 обвиняемых в участии в беспорядках в центре города, которые, как утверждается, входили в группу "сторонников федерализации".

В сентябре 2017 суд оправдал 19 обвиняемых мужчин и в приговоре подчеркнул неэффективность расследования, предвзятое и политически мотивированное судебное преследование "сторонников федерализации".

Недавно Николаевский апелляционный суд при рассмотрении апелляционной жалобы, поданной стороной обвинения на приговор, фактически приостановил судебное рассмотрение в связи с розыском некоторых обвиняемых, которые систематически не являлись на заседания.

Несмотря на проведение расследования обстоятельств пожара, не было установлено, чьи действия привели к нему, и никаких обвинений против сторонников той или иной группы не было предъявлено.

Вместо этого, следствие сосредоточилось на роли милиции в создании безопасных условий для людей и предотвращении насилия, начавшегося в центре города, а также на роли сотрудников и должностных лиц ГСЧС, которые не смогли должным образом отреагировать на экстренные вызовы и направить на место событий бригады пожарных.

Ни одно из судебных разбирательств относительно роли сотрудников милиции или ГСЧС не было завершено.

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3. Почему важно продолжать эти расследования несмотря на то, что прошло много времени, а в Украине существует немало других неотложных проблем?

Жертвы заслуживают справедливости. По факту любого преступления должно осуществляться уголовное преследование, а виновные должны быть привлечены к ответственности независимо от их политических убеждений.

Украина является участницей региональных и международных договоров в области прав человека, согласно которым она обязана установить всех лиц, виновных в гибели 48 человек в контексте насилия 2 мая 2014 года, а также осуществлять их уголовное преследование и привлечь к ответственности.

Органы государственной власти также должны обеспечить равный и эффективный доступ всех жертв и их семей к правосудию и адекватное, эффективное и быстрое возмещение причиненного вреда.

Когда власть не расследует нарушения прав человека, люди вынуждены искать справедливости другими путями.

Европейский суд по правам человека в недавних решениях, связанных с протестами на Майдане, установил, что Украина нарушила свои обязательства по расследованию и уголовному преследованию тех нарушений прав человека.

Суд приказал государству выплатить жертвам компенсации. Такие выводы негативно сказываются на международной репутации Украины.

Преследования виновных и компенсация вреда также помогают предотвратить повторение насилия.

Наконец, историческая правда, установленная в рамках уголовных производств, может стать прочной основой для примирения.

4. Насколько независимыми, прозрачными и справедливыми являются уголовные производства?

Наш мониторинг судебных разбирательств в отношении дел 2 мая 2014 позволил выявить проблемы в уголовных делах в отношении участников столкновений.

Сам суд установил, что досудебное расследование по делу 19 "сторонников федерализации" было предвзятым.

Следственные органы расследовали только противоправные действия "сторонников федерализации" во время столкновений и не расследовали нарушения, совершенные "сторонниками единства".

Мы также наблюдали проблемы обеспечения безопасности судей и других юристов, которые получали угрозы и подвергались нападениям со стороны "сторонников единства", пытавшихся повлиять на их решение или деятельность по уголовным делам, связанным с событиями 2 мая.

Для того, чтобы "сторонники федерализации", представшие перед судом за участие массовых беспорядках в центре города, оставались под стражей, "сторонники единства" пытались заставить судей принять соответствующие решения.

Например, 27 ноября 2015 года когда суд первой инстанции разрешил освободить под залог пятерых обвиняемых "сторонников федерализации".

После агрессивных требований "сторонников единства" прокуратура обжаловала решение судей об освобождении из-под стражи под залог, хотя в то время это не было предусмотрено законодательством.

Через три дня около 50 человек заблокировали судью апелляционного суда в его кабинете, не давая ему покинуть его до тех пор, пока он не открыл апелляционное производство по жалобе.

При этом полиция не сделала ничего для разблокирования кабинета судьи и просто наблюдала за происходящим.

В тот же день "сторонники единства" также не давали судьям первой инстанции, которые ранее приняли решение об освобождении обвиняемых под залог, покинуть зал судебных заседаний до тех пор, пока они не подписали заявления об отставке, которые, однако, они отозвали на следующий день.

В деле "сторонника единства", обвиняемого в убийстве "сторонника федерализации", другие члены движения "за единство" срывали заседания и оскорбляли судей, требуя прекращения дела против него.

Полиция также не обеспечила безопасность в залах судебных заседаний и не расследовала вмешательство в осуществление правосудия.

"Сторонники единства" также угрожали убить адвоката, который защищал "сторонников федерализации". Позже во время столкновений со "сторонниками единства" возле суда адвокату сломали палец.

Несмотря на то, что некоторые из этих инцидентов произошли в присутствии полиции, были зафиксированы на камеру или нарушители были опознаны потерпевшими или свидетелями нападений, соответствующие расследования просто оставались открытыми без всякого ощутимого прогресса.

Понятно, что безнаказанность за такие нападения сказалась на чувстве безопасности судей и адвокатов, что имело негативное воздействие на их независимость. Нападения на родственников также усилили чувство страха и безнаказанности.

Группы "сторонников единства" нападали на родственников жертв пожара в Доме профсоюзов во время памятных мероприятий в 2014-2016 годах.

Эти нападения, так же, как и неспособность полиции гарантировать безопасность памятных мероприятий и расследовать такие инциденты, создают впечатление, что "сторонники федерализации" менее защищены, чем другие в Одессе.

Отсутствие чувства безопасности, ощутимого прогресса и запроса общественности на справедливость в этих делах привело к тому, что родственники жертв потеряли надежду и заинтересованность участвовать в судебных заседаниях, что во многих случаях было единственным движущим фактором достижения определенного прогресса на пути к справедливости.

5. Почему нет прогресса в судебных процессах, связанных с событиями 2 мая 2014?

Судебные процессы не двигаются вперед, преимущественно, в связи с отсутствием политической воли.

Аргументы о сложности дела или проблемах с привлечением пострадавших к участию в судебных заседаниях не могут служить оправданием через семь лет после событий.

Отсутствие безопасности для судей ведет к их нежеланию браться за рассмотрение таких дел. Об этом свидетельствует дело против 19 "сторонников федерализации", которое блуждало между всеми четырьмя районными судами Одессы пока его наконец не передали за пределы Одессы, спустя три года после завершения расследования.

Аналогичным образом, в период с июня 2015 по январь 2017 дело против "сторонника единства" передавалось между всеми четырьмя районными судами Одессы, что затянуло судебное разбирательство более чем на полтора года.

6. Как можно привлечь к ответственности лиц, скрывающихся от правосудия?

Несколько человек, в отношении которых осуществляются уголовные производства в связи с событиями 2 мая, смогли бежать за границу: в Крым, оккупированный Российской Федерацией, или на территорию, которая контролируется самопровозглашенными "республиками" на востоке Украины. Они остаются вне досягаемости для украинского правосудия. Среди них – высшие должностные лица милиции и ГСЧС, а также "сторонники федерализации".

В октябре 2014 года Верховная Рада Украины ввела процедуру специального (заочного) досудебного расследования и судебного рассмотрения (in absentia), которая позволяет судить лиц, скрывающихся от правосудия.

Однако, согласно Уголовному процессуальному кодексу, лица, осужденные in absentia, не имеют права на повторное судебное рассмотрение дела в случае их обнаружения, что предусмотрено международными стандартами прав человека.

Поэтому страны, где они скрываются, могут на законных основаниях отказать в их экстрадиции в Украину.

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Если в Уголовный процессуальный кодекс не будут внесены изменения для решения данной проблемы, все усилия, приложенные для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека в Украине, будут тщетными, поскольку приговоры, принятые заочно, скорее всего не будут выполнены.

7. Можно ли надеяться на какой-либо прогресс?

Во избежание дальнейших задержек судебных разбирательств по делам о событиях 2 мая, суды должны предоставить им приоритетный статус.

Для судей и сторон производств, в частности прокуроров, адвокатов и родственников жертв, необходимо создать достаточный уровень безопасности, в том числе в залах судебных заседаний, чтобы судебные процессы проходили эффективно.

Для обеспечения прозрачности и беспристрастности расследований, которые все еще продолжаются, Офису Генерального прокурора необходимо рассмотреть вопрос о передаче этих дел из Одессы в Киев.

К тому же, отсутствие прогресса в апелляционном производстве по делу против 19 "сторонников федерализации" за последние три года из-за неспособности суда и полиции обеспечить явку обвиняемых, заставляет задуматься о том, удастся ли хотя бы когда-нибудь установить истину о том, кто был виноват в столкновениях, которые оборвали 48 жизней.

Семь лет спустя может показаться, что препятствия непреодолимы, и не стоит ждать никаких дальнейших результатов. Но прогресс возможен.

К примеру, в прошлом году мы стали свидетелями значительного прогресса в расследовании отдельных событий на Майдане в Киеве, в частности, были установлены лица, которые сейчас обвиняются в связи с убийствами протестующих и гибелью человека во время пожара в офисе Партии регионов.

Кроме того, история изобилует примерами уголовных преследований даже спустя десятилетия после тяжелых нарушений прав человека.

Судебные разбирательства in absentia также возможны. Хотя карательный аспект таких производств может ставиться под сомнение, они могут помочь восстановить справедливость по отношению к жертвам, обеспечить возможность получить компенсацию, способствовать примирению, установлению исторической правды и предотвратить будущие преступления.

В конце концов, для обеспечения справедливости в этих делах необходима политическая воля.

Седьмая годовщина является поводом для власти предпринять решительные шаги в решении вопросов привлечения к ответственности за события 2 мая 2014 года и продемонстрировать, что верховенство права в Украине является руководящим принципом, а не избирательной системой, зависящей от политических позиций.

Суды должны рассматривать эти дела в первую очередь, чтобы продемонстрировать, что ответственность наступит независимо от принадлежности виновников к тем или иным движениям.

Верховная Рада Украины также должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс для обеспечения возможности заочного судебного рассмотрения дел лиц, скрывающихся от правосудия, с соблюдением их права на повторное судебное разбирательство, что позволит экстрадировать их в будущем.

Все жертвы заслуживают справедливости, а Украина заслуживает верховенство права.

Матильда Богнер, Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

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