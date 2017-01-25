Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном

10445 просмотров
5
Среда, 25 января 2017, 09:29
TI

В мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов мз 100 возможных, что на 2 балла больше по показателю в прошлом году.

Об этом сообщает "Transparency International – Україна".

Улучшению позиции в мировом рейтинге СРІ содействовало продвижение антикоррупционной реформы, но отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для наций", отмечают эксперты организации.

 

В мировом рейтинге СРІ Украина заняла 131 место из 176 стран. Эту ступеньку с показателем 29 баллов вместе с нами разделили Казахстан, Россия, Непал и Иран.

Больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, которое учитывается в построении СРІ. Показатель нашего государства в этом исследовании вырос на +10 баллов по сравнению с прошлыми годами.

Эксперты связывают это с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветвях власти ситуация осталась той же, что и во времена режима Виктора Януковича.

Об этой же проблеме свидетельствует и исследование World Competitiveness Yearbook которое принесло в этом году Украине +3 балла.

Высокую роль гражданского общества в воплощении демократических преобразований отмечает исследование Freedom House Nations in Transit, в этом году оно принесло Украине +4 балла. 

Подотчетность государственных закупок благодаря системе Prozorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах – именно эти изменения эксперты назвали самыми главными.

Но крупнейшими вызовами исследование признало слабость учреждений, призванных обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.

Негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла).

Бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной повредить этому. Вследствие работы систем Prozorro и Dozorro случаи нарушений в закупках стали более очевидными для бизнеса и общественности, по сравнению с бумажными тендерами.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что безнаказанность и недейственность системы правосудия не дают Украине осуществить прорыв в преодолении коррупции:

Тransparency International Украина предлагает 5 шагов для реальных антикоррупционных изменений.

Как известно, Индекс восприятия коррупции базируется на независимых опросах, в которых участвуют международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum и т.п. Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции). 

Темы: коррупция рейтинг Украины
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
TI Украина: безнаказанность и суды тянут Украину на коррупционное дно 25 января 2017, 10:32
Помощница судьи "развела" мужчину на $23 тысячи 24 января 2017, 18:33
Под Авдеевкой надо что-то менять: или трубы, или губернатора 24 января 2017, 11:00
powered by lun.ua
Комментарии — 5
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.219.253.---Vikort725.01.2017 11:39
Як гарно видно по карті, що успішність країни залежить від рівня корупції.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.72.70.---dorosh25.01.2017 11:32
А про світло в тунелі хтось скаже? За вигуки славаУкраїні бали добавляють? Колись же почнуть писати, де ту славу шукати. Поки її по офшорах, іспанських віллах та лондонських квартирах розтягнули, інформаційним сміттям в телеефірі засипали. Якщо на словах кричать славу, а по факту тягнуть до кишені корупційне, то, очевидно, слава для нас означає все, що дотягнув до власної кишені.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.43.---Spirito25.01.2017 11:18
Дослідники не звернули увагу на корупційний Нормандський формат,створений
так званим цивілізованим світом після зречення Будапештського формату -
який не відображає реальність/не вказує чітко РФ як сторону
конфлікту/війни(агресора-окупанта,наприклад.
Який вимагає від Києва капітуляції на користь РФ(агресора-окупанта).
Так що на планеті не густо з "білими і пухнастими".
ОтветитьС цитатой
IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев25.01.2017 10:53
Наша влада, як "Моісей", водить країну "по пустелі" до Європи. І тут виявляється що ці "поводирі" привели нас до Росії разом з Іраном, Казахстаном та Непалом аж на 131 місці з індексу сприйняття коррупції у світі. Українцям слід збагнути, що для цих "поводирів" корупція є нездоланною перепоною.
ОтветитьС цитатой
IP: 91.225.121.---DND25.01.2017 10:25
І це при 12 державних структур , при зарплатах їх керівників 200 000 грн в місяць, при повній бездіяльності МВС, при грантах деяким журналістам - які самі по вуха в схемах. При президенті офшорнику. Це якесь задзеркалля, нова порода малороса-хабарника , як результат голодоморів і селекції від Дніпропетровської гвардії КПРС. Цікавий факт тирять однаково, що донецькі, що галицькі "патріоти". Одне забувають очільникі в могилу крім слави нічого не забереш. Тому однім будуть квіти а іншим купа вонючого лайна за безцільно профукані роки в Україні.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
У Омеляна снова заговорили о повышении цен на ж/д билеты
Троян и Крищенко снялись с конкурса на должность главы Нацполіції
Стала известна фамилия еще одного депутата, которого проверяет ГПУ
Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном
Все новости
Музыка недели

Плейлист от сооснователя dontstop.agency Екатерины Скуридиной

Юрий Андрухович

Оказывается, я всю жизнь пишу одну и ту же книгу