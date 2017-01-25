Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном
В мировом Индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов мз 100 возможных, что на 2 балла больше по показателю в прошлом году.
Об этом сообщает "Transparency International – Україна".
Улучшению позиции в мировом рейтинге СРІ содействовало продвижение антикоррупционной реформы, но отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для наций", отмечают эксперты организации.
В мировом рейтинге СРІ Украина заняла 131 место из 176 стран. Эту ступеньку с показателем 29 баллов вместе с нами разделили Казахстан, Россия, Непал и Иран.
Больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, которое учитывается в построении СРІ. Показатель нашего государства в этом исследовании вырос на +10 баллов по сравнению с прошлыми годами.
Эксперты связывают это с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветвях власти ситуация осталась той же, что и во времена режима Виктора Януковича.
Об этой же проблеме свидетельствует и исследование World Competitiveness Yearbook которое принесло в этом году Украине +3 балла.
Высокую роль гражданского общества в воплощении демократических преобразований отмечает исследование Freedom House Nations in Transit, в этом году оно принесло Украине +4 балла.
Подотчетность государственных закупок благодаря системе Prozorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах – именно эти изменения эксперты назвали самыми главными.
Но крупнейшими вызовами исследование признало слабость учреждений, призванных обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.
Негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла).
Бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной повредить этому. Вследствие работы систем Prozorro и Dozorro случаи нарушений в закупках стали более очевидными для бизнеса и общественности, по сравнению с бумажными тендерами.
Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что безнаказанность и недейственность системы правосудия не дают Украине осуществить прорыв в преодолении коррупции:
Тransparency International Украина предлагает 5 шагов для реальных антикоррупционных изменений.
Как известно, Индекс восприятия коррупции базируется на независимых опросах, в которых участвуют международные финансовые и правозащитные эксперты, в том числе Всемирного банка, Freedom House, World Economic Forum и т.п. Индекс является оценкой от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (крайне низкий уровень коррупции).
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так званим цивілізованим світом після зречення Будапештського формату -
який не відображає реальність/не вказує чітко РФ як сторону
конфлікту/війни(агресора-окупанта,наприклад.
Який вимагає від Києва капітуляції на користь РФ(агресора-окупанта).
Так що на планеті не густо з "білими і пухнастими".