TI объяснила, что тянет Украину на коррупционное дно, и предложила 5 шагов

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин считает, что безнаказанность и недействующее правосудие не дают Украине совершить прорыв в преодолении коррупции:

Так он прокомментировал позицию Украины в Индексе восприятия коррупции за 2016 год, сообщает "Transparency International – Україна".

"За последние годы Украина прошла много испытаний и достигла определенных позитивных изменений на уровне раскрытия публичных финансов, нетерпимости населения к коррупции, новому антикоррупционному законодательству", – отметил он.

"Но безнаказанность, которую до сих пор чувствуют коррупционеры, сводит на нет позитивные достижения и не дает реформе состояться. Отсутствие результатов по возвращению средств режима Януковича и его соратников – яркое тому свидетельство", – добавил Юрчишин.

"Если не произойдет реального очищения системы правосудия – мы не сможем разомкнуть круг безнаказанности и перейти на качественно новый уровень. Улучшение СРІ невозможно без прозрачной, справедливой судебной системы, которая будет надежной для инвесторов и бизнеса", – убежден он.

Аналитик TI-Украина Александр Калитенко в интервью DW также сказал, что рост в индексе СРІ на 2 балла "недостаточен для страны, власти которой назвали борьбу с коррупцией своим главным приоритетом".

"Отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров держат Украину на "коррупционном дне", – сказал он.

"Несмотря на проведение реформ, средние граждане и украинский бизнес, международные наблюдатели сейчас скептически настроены по поводу успешности борьбы с коррупцией в Украине. Есть высокие ожидания. А институты, которые призваны обеспечивать верховенства права, к сожалению, слабые", – объяснил эксперт.

Он напомнил, что не наказаны Виктор Янукович и его соратники, не возвращены государству активы, да и на факты коррупции нынешних властей "не было надлежащей реакции".

Калитенко отметил, что есть определенные результаты у НАБУ, где расследуют уже 25 производств по анализу электронных деклараций, а вот "результатов НАПК до сих пор нет".

"В бюджет возвращено порядка 400 миллионов гривен благодаря ликвидации разных "схем" в "Запорожьеоблэнерго", "Укргазвыдобування", делу военного прокурора сил АТО Кулика и т.п. Но есть и много препятствий. В качестве примера – дело судьи Чауса...", – сказал эксперт.

Тransparency International Украина предлагает 5 шагов для реальных антикоррупционных изменений:

- Создать эффективную и действенную систему антикоррупционных судов с привлечением иностранных специалистов как активных участников процесса отбора судей для них.

- Активизировать расследование и довести до суда дела фигурантов "санкционного списка Януковича", вернуть похищенные средства. Это же касается и фактов коррупции действующей власти.

- Привлекать бизнесменов к установлению прозрачных правил взаимоотношений, через дерегуляцию и прогнозируемое налоговое законодательство обеспечить стабильные условия для бизнеса.

- Провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны по направлениям: статьи госбюджета, годовые планы госзакупок, информация о проведении закупок и заключенных контрактов.

- Наладить коммуникацию относительно антикоррупционной реформы с обществом и международными партнерами на базе реальных фактов, придерживаться обязательств.

Алена Рощенко, УП, обновлено

