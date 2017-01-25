Стала известна фамилия еще одного депутата, которого проверяет ГПУ

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Среда, 25 января 2017, 11:19

Государственной фискальной службе по ходатайству Генпрокуратуры поручили проверить уплату налогов народным депутатом от ВО "Батькивщина" Александром Абдуллиным.

Об этом свидетельствует постановление Печерского суда Киеве от 16 января, которое было опубликованное только 24 января.

В решении суда указано, что в 2015 году Абдуллин задекларировал 850 тыс грн, 375 тыс долларов, 70 тыс евро, 93 тыс грн на счету в банке. В сумме это составляет около 6 млн грн.

Кроме того, Абдуллину принадлежат корпоративные права на ООО "Экотехпром" с вкладом в уставный фонд 23,6 млн грн.

С 1998 года и до сих пор Александр Абдуллин является народным депутатом. У прокуратуры есть данные ГФС о том, что в 1998-2015 гг. Абдуллин уплатил налоги только с 2,3 млн грн доходов. Преимущественным образом эти доходы составляла зарплата народного депутата и средства на выполнение депутатских полномочий.

Известно, что ВО "Батькивщина" арендует офисы у компаний Абдуллина - ООО "Экотехпром" и ООО "МЦ-Файнанс". Ранее вместе с Абдуллиным учредителями этих фирм были предприятия семьи Александра Турчинова.

Ранее сообщалось, что есть аналогичные решения по проверке нардепов Олеся Довгого, Евгения Бакулина, Андрея Лозового, Юрия Солода – мужа Натальи Королевской, Борислава Розенблата, Сергея Рыбалки, Александра Горбунова, Виктора Романюка, Геннадия Бобова.

Генпрокуратура сообщила, что проверит 29 народных депутатов по факту несоответствия между декларируемыми средствами и официальными доходами. Фамилии людей, в отношении которых открыты производства, а не разглашались.

Ирина Салий, УП

Темы: декларация
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