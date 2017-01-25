Порошенко рассказал о подрывной деятельности Путина в ЕС

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Среда, 25 января 2017, 15:35

Президент Петр Порошенко обвинил руководство РФ в действиях, направленных на ослабление и развал Европейского Союза.

Такое заявление он сделал в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, передает "Интерфакс-Украина".

"Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, точно так же как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже. Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - сказал глава Украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что обеспокоен нынешним развитием ситуации в ЕС. "Говорят, Путин сказал, что для него распад СССР стал самой большой трагедией 90-х годов. Для меня это был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.

Как сообщалось, 24 января Порошенко на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Хельсинки заявил, что Украина способна достойно противостоять кибератакам из России.

Темы: Порошенко Путин Росcия ЕС
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