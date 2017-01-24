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Порошенко: Мы можем противстоять кибератакам из РФ

Вторник, 24 января 2017, 12:54
Порошенко: Мы можем противстоять кибератакам из РФ
zn.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина способна достойно противостоять кибератакам из России.

Об этом он заявил во время встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистьо в Хельсинки.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. И у нас есть очень сильное киберподразделение, поэтому Украина может противостоять (переводчик во время трансляции перевел это слово, как контратаковать - УПконтратаковать", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что Украина - не единственная цель хакерских атак со стороны РФ, вся Европа и США тоже страдают от нападок агрессора, и это элемент гибридной войны. Поэтому, считает президент, международное сообщество должно придумать новую структуру глобальной безопасности.

Как сообщалось, в интервью телекомпании CNN в ходе поездки в Давос Порошенко возложил на президента РФ Владимира Путина ответственность за проблемы с глобальной безопасностью.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в 2016 году ежемесячно на сети НАТО производились в среднем 500 хакерских атак, что на 60% больше, чем годом ранее.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоРосcияхакеры
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