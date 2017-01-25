Порошенко розповів про підривну діяльність Путіна в ЄС

Президент Петро Порошенко звинуватив керівництво РФ у діях, спрямованих на ослаблення і розпад Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хто не отримує вигоду від існування ЄС? Франція отримує користь, так само як Німеччина і Великобританія, навіть незважаючи на Brexit. Фінляндія і фіни теж. Росія направляє діяльність на послаблення ЄС. Путін хоче підірвати довіру і роз'єднати ЄС, здійснюючи вплив на окремі держави", - сказав глава Української держави.

Порошенко підкреслив, що стурбований нинішнім розвитком ситуації в ЄС. "Кажуть, Путін сказав, що для нього розпад СРСР став найбільшою трагедією 90-х років. Для мене це був би колапс Євросоюзу", - зазначив він.

Як повідомлялося, 24 січня Порошенко на зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в Гельсінкі заявив, що Україна здатна гідно протистояти кібератакам з Росії.