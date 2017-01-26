Сотрудников "Радио Вести" обязали увольняться

Сотрудников "Радио Вести" обязали написать заявления об увольнении с 20 февраля.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из сотрудников.

"Попросили написать заявления всех сотрудников. Причину увольнения пока никто не объясняет", - сказал собеседник.

По его словам, заявления попросили с датой увольнения - 20 февраля.

В то же время, как сообщает РБК-Украина, по информации их источников, заявления об увольнении написаны с 28 февраля.

Как известно, 23 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не будет продлевать радио "Вести", пока не получит информацию, потому что не доверяет информации о бенефициарах "Радио Вести".

Украинская правда