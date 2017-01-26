Сотрудников "Радио Вести" обязали увольняться

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Четверг, 26 января 2017, 18:04

Сотрудников "Радио Вести" обязали написать заявления об увольнении с 20 февраля.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из сотрудников.

"Попросили написать заявления всех сотрудников. Причину увольнения пока никто не объясняет", - сказал собеседник.

По его словам, заявления попросили с датой увольнения - 20 февраля.

В то же время, как сообщает РБК-Украина, по информации их источников, заявления об увольнении написаны с 28 февраля.

Как известно, 23 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не будет продлевать радио "Вести", пока не получит информацию, потому что не доверяет информации о бенефициарах "Радио Вести".

Украинская правда

Темы: СМИ
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Комментарии — 2
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко26.01.2017 18:37
FLAG:
шоколадний купить по договорняку. Кому не зрозуміло?
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IP: 95.135.24.---FLAG26.01.2017 18:25
В "Радіо Весті" - завжди цікавий контент і цікаві радіо-журналісти.Але визиває глибокий сумнів - реальний власник цього медіа-ресурсу : чи то бандит і злодій Клименко,чи вся гоп-компанія Азарова-Януковича(украдених в Україні грошей в них - "немеренно") - сидять в спеціально-побудованому грандіозному офісі,в Москві...Питання : а не підступна це кацапська "морковка" підлого фашистського пуйла для зомбування українців ?...
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