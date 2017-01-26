Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотрудники "Радио Вести" подписали предупреждения об увольнении

Четверг, 26 января 2017, 22:54

Сотрудников "Радио Вести" обязали написать заявления об увольнении с 20 февраля.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из сотрудников.

"Попросили написать заявления всех сотрудников. Причину увольнения пока никто не объясняет", - сказал собеседник.

По его словам, заявления попросили с датой увольнения - 20 февраля.

В то же время, как сообщает РБК-Украина, по информации их источников, заявления об увольнении написаны с 28 февраля.

В то же время в своем письме в адрес редакции УП пресс-служба "Радио Вести" сообщила, что ещё 29 декабря было проведено общее собрание сотрудников радиостанции.

"На нем всех уведомили о действиях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещании и о теоретической невозможности прямоэфирного вещания в связи с нежеланием регулятора продлевать лицензию Радио Вести. Медиахолдинг предупредил о возможном прекращении трудовых взаимоотношений с 28 февраля", - сказано в заявлении.

"Мы будем до последнего бороться за наши лицензии как в украинских судах, так и в международных, заявляя о предвзятости и субъективном к нам отношении. Ни один человек не будет уволен если радио получит лицензии, на которые имеет полное и законное право, как законопослушное украинское медиа", - отметили в пресс-службе.

"Сотрудники подписали исключительно предупреждения, которые не имеют никакой силы, если радио выживет, на что мы очень надеемся и за что мы боремся!" - подчеркивается в заявлении.

Как известно, 23 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не будет продлевать радио "Вести", пока не получит информацию, потому что не доверяет информации о бенефициарах "Радио Вести".

Украинская правда

Темы: СМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
СМИ
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Россия объявила в розыск журналистку Янину Соколову
Последние новости
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
Все новости...
Реклама: