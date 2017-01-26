Сотрудники "Радио Вести" подписали предупреждения об увольнении

Сотрудников "Радио Вести" обязали написать заявления об увольнении с 20 февраля.

Об этом "Украинской правде" сообщил один из сотрудников.

"Попросили написать заявления всех сотрудников. Причину увольнения пока никто не объясняет", - сказал собеседник.

По его словам, заявления попросили с датой увольнения - 20 февраля.

В то же время, как сообщает РБК-Украина, по информации их источников, заявления об увольнении написаны с 28 февраля.

В то же время в своем письме в адрес редакции УП пресс-служба "Радио Вести" сообщила, что ещё 29 декабря было проведено общее собрание сотрудников радиостанции.

"На нем всех уведомили о действиях Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещании и о теоретической невозможности прямоэфирного вещания в связи с нежеланием регулятора продлевать лицензию Радио Вести. Медиахолдинг предупредил о возможном прекращении трудовых взаимоотношений с 28 февраля", - сказано в заявлении.

"Мы будем до последнего бороться за наши лицензии как в украинских судах, так и в международных, заявляя о предвзятости и субъективном к нам отношении. Ни один человек не будет уволен если радио получит лицензии, на которые имеет полное и законное право, как законопослушное украинское медиа", - отметили в пресс-службе.

"Сотрудники подписали исключительно предупреждения, которые не имеют никакой силы, если радио выживет, на что мы очень надеемся и за что мы боремся!" - подчеркивается в заявлении.

Как известно, 23 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не будет продлевать радио "Вести", пока не получит информацию, потому что не доверяет информации о бенефициарах "Радио Вести".

Украинская правда