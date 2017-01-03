Суд вновь рассмотрит ходатайство об аресте Курченко

Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для владельца "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом написал адвокат Юрий Сухов в facebook.

"Завтра (3 января - Ред) в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В.", - написал он.

Как сообщалось, 28 декабря апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест Курченка.

Как известно, 22 марта прошлого года Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергей Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской сфере.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.