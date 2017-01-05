В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем

19682 просмотра
6
Четверг, 5 января 2017, 08:36

Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации президента Украины.

"The Wall Street Journal" опубликовал колонку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира", сообщает "Европейская правда".

В ней он отвечает на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе.

"Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они лишь разогревают аппетиты России", – заявляет Елисеев.

В статье перечислены три ключевых позиции Украины.

"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", – отмечает Елисеев.

"Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", – заявляет он.

"Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле", – подчеркивает представитель АП.

По его мнению, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".

Как известно, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в "The Wall Street Journal" статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию.

"Европейская правда" призвала официальный Киев дать ответ на эти призывы.

Темы: Пинчук Администрация президента Крым Донбасс евроинтеграция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пинчук предлагает провести выборы в ОРДЛО, отказаться от ЕС и НАТО 30 декабря 2016, 12:31
Чубаров: Своими компромиссами Пинчук предлагает убить Украину 30 декабря 2016, 14:42
Предложения Пинчука - не компромисс, а серьезная уступка национальных интересов Украины 31 декабря 2016, 12:39
Найем считает идеи Пинчука не компромиссом, а капитуляцией 31 декабря 2016, 22:12
powered by lun.ua
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.200.138.---karpatu05.01.2017 11:51
Вибачте- суцільний дебілізм, а не реформи. Як можна від НАБУ, САП чекати реформи , коли вони не володіють таким елементарним оперативним методом як прослушка. Про антикорупційний суд вже не говоремо- це проблема на роки. Далі , замість конкретних справ - Меморандуми м іж НАБУ і НАЗК.... Це все оглуплення мас, видимість реформ. Вже не кажу про уйма(ху..ма) кримінальних справ, повідомлення про які переповнений інтернет, теле-радіоефір.Результат нульовий.
Все списується на війну, кінця якій не видно і зрозуміло чому.
Вже і коментарі "чистять" на догоду псевдореформ. Складається враження , що там на горі глуху,а внизу- німі. Отак і живемо. Одна віддушина- так звана "демократична гласність"
Пінчук- відришка Печерських пагорбів
ОтветитьС цитатой
IP: 192.162.238.---Марта Добринська05.01.2017 10:27
Всіх, всіх "путін пріді" переселити на кордон з Китаєм і буде нам щастя
ОтветитьС цитатой
IP: 185.23.164.---brs05.01.2017 09:54
Сволота с утра на работе.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.189.196.---dgadavin05.01.2017 09:39
Герман Шевченко:
Написал бы проще - нам нужна война... Мы на ней бабло моем и все бы поняли .
А ты свою квартиру соседу-баньдюку отдай и жену на панель выгони, сразу авторитет заработаешь и жить лучше станешь.
ОтветитьС цитатой
IP: 91.219.252.---Сергей Семенец05.01.2017 09:10
Герман Шевченко:
Сколько щас за пост платят рублей? 15? 20?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем
Разведка США: РФ передала WikiLeaks похищенные данные через третью сторону
Сенаторы США готовят закон о новых санкциях против России
Коболев о "схеме Онищенко": В схеме есть много политиков
Все новости
Кто и где?

Уход за местами захоронений выдающихся украинцев в мире

Советы МОЗ

Что делать, если заболели гриппом