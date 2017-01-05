В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем
Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации президента Украины.
"The Wall Street Journal" опубликовал колонку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира", сообщает "Европейская правда".
В ней он отвечает на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе.
"Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они лишь разогревают аппетиты России", – заявляет Елисеев.
В статье перечислены три ключевых позиции Украины.
"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", – отмечает Елисеев.
"Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", – заявляет он.
"Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле", – подчеркивает представитель АП.
По его мнению, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".
Как известно, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в "The Wall Street Journal" статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию.
"Европейская правда" призвала официальный Киев дать ответ на эти призывы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Все списується на війну, кінця якій не видно і зрозуміло чому.
Вже і коментарі "чистять" на догоду псевдореформ. Складається враження , що там на горі глуху,а внизу- німі. Отак і живемо. Одна віддушина- так звана "демократична гласність"
Пінчук- відришка Печерських пагорбів
Написал бы проще - нам нужна война... Мы на ней бабло моем и все бы поняли .