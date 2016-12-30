Пинчук предлагает провести выборы в ОРДЛО, отказаться от ЕС и НАТО

Бизнесмен Виктор Пинчук предлагает Украине принять компромиссы в отношениях с Россией и отойти от евроинтеграционного пути, провести выборы на оккупированном Донбассе до освобождения его территорий.

Об этом говорится в статье Пинчука в разделе "мнения" в газете The Wall Street Journal.

По его мнению, Украина должна сделать болезненный выбор и пойти на болезненные компромиссы ради мира.

"Рассмотрим следующие идеи. Украина должна рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в ЕС, как нашей цели на ближайшее будущее. Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а потом обсудить присоединение", - считает Пинчук.

"Мы поддерживаем наши позиции, что Крым - это Украина и должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке на базе справедливости. Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине ", - отметил он.

"Конфликт на востоке инициирован из-за рубежа и не является борьбой за автономию или гражданской войной. Не будет условий для честных выборов, пока Украина не возьмет под контроль всю свою территорию. Но нам, возможно, стоит не обращать на это внимание и провести местные выборы", - пишет он.

По его мнению, такие компромиссы могут продемонстрировать приверженность Украины мирному объединению.

"И давайте признаем, что Украина не присоединится к НАТО ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе", - отметил он.

"Да, мы должны стоять на фундаментальных принципах нашей борьбы - праве Украины выбирать свой путь, оберегать территориальную целостность и строить успешную страну. Москва должна выполнить обязательства по минским соглашениям, чтобы закончить конфликт на востоке Украины. Она должна обеспечить соблюдение прекращения огня и вывода своих бойцов и тяжелых вооружений, что она не смогла сделать ", - отметил он.

"Украинские жизни будут спасены и стоят этих болезненных компромиссов, которые я предложил", - резюмировал Пинчук.