Гройсман: Я не сова и не жаворонок, я – "нон-стоп"

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Четверг, 5 января 2017, 11:53

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что не имеет выходных.

Об этом он сказал в интервью изданию "Укринформ".

Относительно своего рабочего графика Гройсман рассказал следующее:

"Сплю по-разному, в зависимости от того, когда заканчивается рабочий день. А закончиться он может и в первом часу ночи, и во втором, а то и в три".

На вопрос, кем является премьер, "совой" или "жаворонком" он ответил следующим образом:

"Я "нон-стоп". Конечно, потом, в зависимости от того, когда завершились предыдущие сутки, если завершаю в 3 часа ночи, могу начать не в 9, а в 10 часов следующий рабочий день. Но иногда, если необходимо, снова в 8. Так, тоже бывает – вернулся ближе к рассвету, но в 8 должен быть на работе. Сам себя корректируешь, поэтому нет рабочих или выходных. Постоянно рабочий день. Поэтому трудно "переключаться", как вы говорите, но пока так", – сказал премьер.

Также Гройсман признался, что хотел бы больше времени уделять спорту.

"Сейчас – мало. Конечно, надо было бы какую-то часть времени выкраивать на спорт, я это чувствую. Но пока не получается. Нормализуем ситуацию в стране, войдем в нормальный режим, все будет хорошо, тогда можно будет находить больше возможностей, чтобы держать себя в форме", – сказал он.

Темы: Гройсман
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Комментарии — 1
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IP: 46.200.138.---karpatu05.01.2017 12:00
Вибачте- суцільний дебілізм, а не реформи. Як можна від НАБУ, САП чекати реформи , коли вони не володіють таким елементарним оперативним методом як прослушка. Про антикорупційний суд вже не говоремо- це проблема на роки. Далі , замість конкретних справ - Меморандуми м іж НАБУ і НАЗК.... Це все оглуплення мас, видимість реформ. Вже не кажу про уйма(ху..ма) кримінальних справ, повідомлення про які переповнений інтернет, теле-радіоефір.Результат нульовий.
Все списується на війну, кінця якій не видно і зрозуміло чому.
Вже і коментарі "чистять" на догоду псевдореформ. Складається враження , що там на горі глухі,а внизу- німі. Отак і живемо. Одна віддушина- так звана "демократична гласність"
Пінчук- відрижка Печерських пагорбів
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