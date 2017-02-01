Песков увидел в Авдеевке повод возобновить диалог США и России

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Среда, 1 февраля 2017, 14:14

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в Авдеевке является поводом для "восстановления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой".

Об этом он сказал в среду журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах развязки украинского кризиса", - заявил он журналистам.

Одновременно Песков отметил, что ситуация в Украине в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предметно не обсуждалась.

"Акцентировалось необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - добавил он.

Как известно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последние "провокации Киева" в Донбассе показывают, что украинская власть "заводят ситуацию в тупик".

Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?

Темы: Росcия Авдеевка США
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