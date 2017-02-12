Новый президент ФРГ в первую очередь призвал к мужеству

Новоизбранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью после объявления результатов выборов, в которой призвал к мужеству.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информагентства.

"Мы - часть мира с его рисками. Риски существуют и у нас. Но мало где в мире существует больше шансов, чем у нас. И кто, если не мы, может вообще быть мужественным. Поэтому, дорогие соотечественники, будем мужественными", - заявил Штайнмайер.

Также в своей речи он выразил благодарность делегатам Федерального собрания за поддержку, которую он назвал "ободрением на пути к высшей государственной должности", а тем, кто не поддержал его кандидатуру, пообещал работать, чтобы завоевать их доверие также.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила убеждение, что Штайнмайер, который станет главой государства "в сложные времена", будет "замечательным федеральным президентом". Меркель добавила, что это "хороший день" для Германии.