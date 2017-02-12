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Новый президент ФРГ в первую очередь призвал к мужеству

Воскресенье, 12 февраля 2017, 17:31

Новоизбранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с речью после объявления результатов выборов, в которой призвал к мужеству.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информагентства.

"Мы - часть мира с его рисками. Риски существуют и у нас. Но мало где в мире существует больше шансов, чем у нас. И кто, если не мы, может вообще быть мужественным. Поэтому, дорогие соотечественники, будем мужественными", - заявил Штайнмайер.

Также в своей речи он выразил благодарность делегатам Федерального собрания за поддержку, которую он назвал "ободрением на пути к высшей государственной должности", а тем, кто не поддержал его кандидатуру, пообещал работать, чтобы завоевать их доверие также.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила убеждение, что Штайнмайер, который станет главой государства "в сложные времена", будет "замечательным федеральным президентом". Меркель добавила, что это "хороший день" для Германии.

Экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран президентом страны в воскресенье и победил в первом же туре.

Кандидатом в президенты Штайнмайера выдвинула его Социал-демократическая партия.

Официально победитель голосования считается президентом с того момента, как он согласился с результатами выборов. Инаугурация нового главы государства запланирована на 19 марта.

Темы: Германиявиборы
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