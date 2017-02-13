Джемилев раскрыл детали разговора с Путиным перед аннексией

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Понедельник, 13 февраля 2017, 11:33

Президент Российской Федерации Владимир Путин перед аннексией Крыма пытался уговорить Мустафу Джемилева на сотрудничество с РФ.

Об этом сам народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа рассказал в интервью "Апострофу".

По словам Джемилева, в середине марта 2014 года ему не предлагали должности, но "был подкуп другого порядка".

"Они сразу же приняли постановление о гарантиях прав крымскотатарского народа, признавали Меджлис и говорили о том, что представительство крымских татар в структурах власти будет не менее 20%. Говорили о том, что немедленно восстановят топонимику, что крымскотатарский язык будет государственным наравне с русским", – рассказал он.

"Мы знаем цену обещаниям русских, поэтому Чубаров тогда сказал: "Вы принимайте свою Конституцию, напишите все то, что вы сейчас говорили, а у нас с вами никаких соглашений нет, потому что вы незаконно вошли сюда". На этом все и кончилось", – отметил он.

"Когда я разговаривал с Путиным по телефону за четыре дня до референдума, он мне тоже говорил о том, как осчастливит крымских татар, обещал социальные проблемы всех крымских татар решить в течение нескольких месяцев и говорил, что Россия – великая страна, она за несколько месяцев сделает больше, чем Украина за 23 года своей независимости", – вспомнил Джемилев.

Но он ответил Путину, что крымские татары в тяжелом положении именно из-за России, а переговоры нужно вести с руководством Украины, и для их успешности – вывести войска с украинской территории. По словам Джемилева, российский президент тогда ответил: "А вот мы посмотрим, референдум через четыре дня будет".

"В общем, он странно вел себя. Начал рассказывать, что власть в Киеве захватили бандиты, фашисты... Я понимаю, ты своей публике такие вещи говоришь, а человеку, который с этого Майдана пришел, рассказывать, что там бандиты пришли – это просто бред", – отметил он.

"Или он, скажем, мне говорит: "Вот есть опасение, что между российскими военнослужащими и крымскими татарами может возникнуть конфликт, кровопролитие, мы бы хотели этого избежать". Самое интересное то, что в тот же самый день он говорил, что никаких военнослужащих России в Крыму нет", – добавил Джемилев.  

Он уверен, что каждый день приближает возвращение Крыма в состав Украины:

"Сразу же, как у меня произошел разговор с Путиным, я оттуда выехал в Брюссель на совещание НАТО, они тоже говорили, что у нас все движется медленно, но уверенно. Так что России не избежать освобождения Крыма: или будет распад России и она будет вынуждена его отдать…".

"Если дальнейшее поведение Путина таким и будет, то к этому (распаду) и идет. Если исходить из интересов России, то он (Путин) ни в коем случае не должен был заходить в Крым", – добавил Джемилев.

Он считает, у Европы нет альтернативы санкциям: "Или идти военным путем, или санкции. Больше никак". А военный путь деоккупации Крыма "практически невозможен", считает Джемилев: "Ни люди не поддержат, ни западные партнеры не поймут".

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым аннексия Путин Росcия крымские татары
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