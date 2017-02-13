Гройсман: Штаб рассмотрит чрезвычайное положение в энергетике

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что энергетический штаб в понедельник рассмотрит вопрос ведения чрезвычайного положения в энергетике.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Молдовы.

"Сейчас будет рассмотрен вопрос на заседании энергетического штаба о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формировании плана или предложений, которые будут заключаться, в том числе и в веерных отключениях, чтобы не допустить проблемных вещей, связанных с обеспечением углем", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие именно районы могут пострадать от веерных отключений, Гройсман сказал: "Сегодня энергетики рассмотрят этот вопрос и дадут рекомендации, когда нужно начинать. Нельзя затягивать до того, как стратегические запасы угля будут уменьшены".

"Я хочу поставить вопрос о Киеве, Харькове. Я не понимаю, что кто-то хочет допустить, чтобы помещения остались без отопления? Это недопустимо просто. Если кто-то из тех, кто блокирует, знает, как заменить уголь, придите и скажите, как это сделать", - отметил он.

Гройсман отметил, что "не играет в политику" и "смотрит на вопросы по-хозяйски".

"Меня интересует тепло и свет", - добавил он.

"Из 24 миллионов тонн угля, которые мы потребляем в Украине для производства тепла, 9 миллионов – антрацитовая группа. Она производится на территории Украины, которая сейчас временно неподконтрольна. Это тот критический объем, без которого мы не можем сегодня работать. Альтернативы углю нет".



"30% электроэнергии Украины производится тепловыми электростанциями. На этих предприятиях тепловой энергетики вырабатывается тепло для таких городов как Киев, Чернигов, Харьков, Черкассы. Перевести эти города на другой вид топлива – невозможно. Критически важно наличие угля", – объясняет премьер.



По словам Гройсмана, чтобы провести модернизацию отрасли "нужны время и миллиарды".



Он призвал организаторов блокады на Донбассе услышать его позицию о разграничении вопросов борьбы с контрабандой и национальной энергоэффективности и безопасности.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

26 декабря добровольцы объявили о блокаде. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Одним из организаторов блокады является Анатолий Винорогодский, участие в "блокаде" также принимают народные депутаты, в частности, Семен Семенченко, Владимир Парасюк и Тарас Пастух.

25 января в знак протеста против торговли с оккупантами участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланов и Шипилово, в связи с чем полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса.

28 января в "штабе блокады" заявили, что намерены расширить акцию, а 10 февраля заявили о перекрытии железной дороги "Ясиноватая-Константиновка".

Украинская правда

