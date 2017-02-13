Прокуратура проиграла апелляцию газовым фирмам Злочевского

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Понедельник, 13 февраля 2017, 17:06

Специализированная антикоррупционная прокуратура проиграла апелляцию компаниям экс-министра экологии Николая Злочевского по делам о лишении их спецразрешений на добычу газа.

Об этом свидетельствуют постановления Киевского апелляционного админсуда от 2 февраля, обнародованные 10 февраля.

Речь идет о ЗАО "Техноресурс", у которого есть разрешение на добычу природного газа на Владимирском месторождении (Сумская область) и ООО "Пари", у которого есть разрешение на добычу природного газа на Шереметьевском месторождении (Черновицкая область).

Еще в декабре 2016-го САП обратилась в суд о признании недействительными этих спецразрешений. Прокуратура утверждала, что фирмы не имели согласований на передачу недр в пользование от Сумского и Черновицкого облсоветов.

Однако суд первой инстанции оставил иски без рассмотрения, отметив, что прокуратура пропустила 6-месячный срок обращения.

САП подала апелляцию, в которой сообщила, что считает, что срок обращения нужно отсчитывать с августа 2016 года, когда она получила письма от Госслужбы геологии. Как утверждает прокуратура, в этих письмах Госгеологии отказалась от надлежащей защиты интересов государства.

Однако суд апелляцию не удовлетворил. Суд решил, что Госслужба геологии не имеет полномочий для устранения нарушений, указанных в иске.

Кроме того, суд считает, что САП было известно о нарушениях еще с января 2016-го. Именно в январе 2016-го НАБУ получило письма Черновицкого и Сумского облсоветов в рамках расследования уголовного производства в отношении спорных спецразрешений. САП осуществляет руководство в расследованиях НАБУ, а потому, как считает суд, должна была знать об этих письмах.

Как известно, в декабре 2016-го первого заместителя председателя фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко заметили в ресторане в Вене в компании человека, похожего на Николая Злочевского. Позже Кононенко отрицал, что встречался со Злочевским.

В ноябре 2016-го ГПУ закрыла дело против Злочевского, которого подозревали в незаконном обогащении, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Компании группы Burisma Holdings Злочевского возместили государственному бюджету 180 млн грн.

Ирина Салий, УП

Темы: Злочевский
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович13.02.2017 17:25
І головне тут,що Злочевського бачили у Відні,у ресторані разом з Кононенком. Ну ніякі суди не страшні в Україні після зустрічі з Кононеком! Ну що пани прокурори,получили по сусалам! Ото ж і я кажу! А що скаже шановний Юрій Віталійович?
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